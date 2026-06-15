नर्सिंग कॉलेज के 41 छात्रों ने जिम्मी मगिलिगन सेंटर आकर सस्टेनेबल जीवनशैली सीखी

Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (10:28 IST)
Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (10:34 IST)
एजुकेशनल एक्सपोज़र प्रोग्राम के तहत, सेंट फ्रांसिस कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के 41 छात्रों ने इस सेंटर का दौरा किया। यह ग्रुप सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी पाने के लिए सुबह सेंटर पहुंचा।
इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सेंटर की संस्थापक डॉ. जनक पलटा मगिलिगन ने अपने अनुभव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी सोच साझा की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी चुनौतियों पर बात की और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार जीवनशैली अपनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सोलर थर्मल कुकिंग और बायोगैस एनर्जी में निवेश करके घरेलू खर्च कम किए जा सकते हैं और साथ ही स्वच्छ और रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
सेंटर पर छात्रों ने ऑर्गेनिक खेती और कई तरह के अनाज, दालों, मसालों, फलों, सब्ज़ियों और औषधीय पौधों की खेती के बारे में जाना, जिनके आस-पास पक्षी भी मौजूद थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी- से बनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और सस्टेनेबल विकल्प चुनकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर जीवनशैली अपनाई है, जो स्वस्थ और केमिकल-मुक्त है।
छात्र हाइब्रिड सोलर-विंड पावर स्टेशन और एक दर्जन से ज़्यादा तरह के सोलर कुकर देखकर हैरान रह गए। इनमें बॉक्स कुकर, पैराबोलिक, फोल्डिंग कुकर और खास तौर पर डिज़ाइन की गई बड़ी कम्युनिटी सोलर किचन शामिल थी, जिसमें शीशों से बना शेफ़लर डिश लगा था जो सूरज की दिशा के साथ घूमता है। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सवाल-जवाब का सेशन हुआ। प्लास्टिक-मुक्त और ज़ीरो-वेस्ट जीवनशैली के फ़ायदे जानकर छात्र बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने देखा कि कैसे सस्टेनेबल तरीके प्रदूषण-मुक्त माहौल बनाने, बायोडायवर्सिटी (जैव विविधता) को बचाने और हरियाली व पक्षियों से भरपूर शांतिपूर्ण वातावरण देने में मदद करते हैं।
डॉ मगिलिगन ने समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में अपनी 42 साल की यात्रा भी साझा की। विश्व पर्यावरण दिवस पर "हर साल सप्ताह भर के पेड़ लगाने व पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने उन सालों की मेहनत और प्लानिंग के बारे में भी बताया जो एक ऐसी जगह बनाने में लगी, जहाँ लोग प्रकृति के साथ मिल-जुलकर रह सकें।
इस सेशन का मुख्य संदेश यह था कि प्रकृति की देन- हवा, पानी, धूप, मिट्टी और भोजन सभी के लिए हैं। पृथ्वी को ईश्वर की सुंदर रचना बताते हुए, उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका सही इस्तेमाल करना, इसकी देखभाल करना और इसे बचाना उनकी ज़िम्मेदारी है।
फ़ैकल्टी सदस्य सुश्री सोनल नेतराम ने डॉ मगिलिगन का धन्यवाद किया, क्योंकि एक सादा, अनुशासित और मकसदवाली ज़िंदगी जीती हैं, जो विनम्रता, सस्टेनेबिलिटी और सेवा पर आधारित है। वह कम ज़रूरतों, ईमानदार काम और जीवन, मन, आत्मा और कर्म को एक दिशा में रखने में विश्वास करती हैं।
रिपोर्ट- सुश्री सोनल नेतराम
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