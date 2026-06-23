कलेक्‍टर की चौखट पर बेबस बुजुर्ग, न्‍याय मांगने बिजनौर से एंबुलेंस में इंदौर आई 80 साल की फातिमा, दबंगों ने कर रखा है प्रापर्टी कब्‍जा

अपराध इस देश के सिस्‍टम पर कितना हावी हो चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब कोई 80 से 85 साल की बीमार बुजुर्ग न्‍याय के लिए उत्‍तर प्रदेश से करीब 850 किमी से ज्‍यादा का सफर तय कर के मध्‍यप्रदेश के इंदौर तक आए। वो भी तब जब वो कई बीमारियों से जूझ रही हों, अपनी आखिरी सांसें गिर रही हों और उन्‍हें यहां तक आने के लिए एंबुलेंस का सहारा लेना पड़े।





मंगलवार को इंदौर कलेक्‍ट्रेट कार्यालय की चौखट पर एंबुलेंस में इस ‘बेबस बुजुर्ग’ की यह तस्‍वीर देखकर हर किसी का दिल और आंखें भर आईं। मंगलवार को वे अपने बेटे और बहू के साथ कलेक्‍टर शिवम वर्मा से मिलीं और न्‍याय की गुहार लगाई।





अनीस फातिमा ने अपना सुनाया दर्द : इस बुजुर्ग का नाम अनीस फातिमा पति मेहबूब हैं। अनीस फातिमा इंदौर की हैं। वे इंदौर के गांधीनगर में बक्षीबाग स्‍कूल में शिक्षिका थीं। पति के निधन के बाद अपने मायके उत्‍तर प्रदेश के बिजनौर में रहती हैं। इस बीच फातिमा ने इंदौर में स्‍थित अपना एक मकान और एक प्‍लॉट अपने पति के भतीजे अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब को यह कहकर उसकी देखभाल करने के लिए कहा था कि मकान और प्‍लॉट का संरक्षण हो सके। अपने मकान में उन्‍होंने कुछ सामान और कीमती दस्‍तावेज आदि भी रखे थे। इस दौरान पीड़ित अनीस फातिमा वहां से इंदौर के सदर बाजार की इकबाल कॉलोनी में इस लिहाज से अस्‍थाई तौर पर रहने के लिए आ गई थी कि वहां से उन्‍हें अपने स्‍कूल जाने में कोई दिक्‍कत और असुविधा न हो। स्‍कूल के रिटायर्ड होने के बाद अनीस फातिमा अपने परिवार में खजराना में रहने चली गईं। इसी का फायदा उठाकर उनके पति के भतीजे आरोपी अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब ने ताला लगाकर उस पर कब्‍जा कर लिया।





बेटे फरहान के साथ गाली गलौच और मारने की धमकी : अनीस फातिमा के साथ आए उनके बेटे फरहान ने बताया कि आरोपी अनीस पिता मोहम्‍मद अय्युब, मोहम्‍मद जुबैर और किश्‍वरजहां ने मिलकर हमारे मकान और प्‍लॉट के फर्जी दस्‍तावेज बनवा लिए और कब्‍जा कर लिया। जब वे इस बारे में बात करने पहुंचे तो उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे डाली।





गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज : फरहान और उनके वकील ने आवेदन के माध्‍यम से बताया कि प्रापर्टी पर कब्‍जे को लेकर 13 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी नगर थाना में आरोपी मोहम्‍मद जुबेर और किश्‍वर जहां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज होने के बाद जांच कर्ता मीना चौहान ने मामले की जांच की थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मीना चौहान ने भी ठीक से मामले की जांच नहीं की।





प्रापर्टी के मूल दस्‍तावेज पीड़ित के पास हैं : पीड़ित परिवार के सदस्‍यों ने बताया कि उनकी यह पूरी प्रापर्टी अनीस फातिमा और उनके बेटे फरहान और बहू फरजाना अंजुम के स्‍वामित्‍व और आधिपत्‍य की है। वे ही उसके हकदार हैं। इसके मूल दस्‍तावेज भी अनीस फातिमा के पास मौजूद हैं। बावजूद इसके आरोपी उनके मकान और प्‍लॉट पर कब्‍जा किए हुए हैं। उन्‍होंने कलेक्‍टर शिवम वर्मा को जनसुनवाई में आवेदन देकर न्‍याय की गुहार लगाई। कलेक्‍टर वर्मा ने पीड़ित अनीस फातिमा से मुलाकात कर जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्‍वासन दिया है।





850 किमी सफर तय कर इंदौर पहुंची फातिमा : फातिमा के बेटे फरहान ने बताया कि उनकी मां को कई तरह की बीमारियां है, वे करीब 80 साल की हैं। इस बीच उन्‍हें ब्रेनहेमरेज भी हुआ था। उनके पास ले-देकर यही एक प्रापर्टी है जिस पर दबंगों ने कब्‍जा कर लिया है। ऐसे में 80 साल की बुजुर्ग और बीमार मां को एंबुलेंस से यूपी के बिजनौर से इंदौर लाना पड़ा। उनकी हालत बेहद नाजुक है। उन्‍हें इंदौर प्रशासन और पुलिस से न्‍याय की उम्‍मीद है।

