इंदौर में 'AI किडनैपिंग' का खौफनाक खेल: घर से रूठकर निकला बच्चा, जालसाजों ने AI वीडियो दिखाकर मां-बाप से लूटे लाखों

इंदौर में AI से वीडियो बनाकर ठगी करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक बच्‍चा नाराज होकर घर से निकला था, इसी का फायदा उठाकर सायबर ठगों ने घटना को अंजाम दे डाला। डीप फेक से वीडियो बनाकर इस तरह से ठगी करने का संभवत: यह पहला मामला है।





दरअसल 1 फरवरी को इंदौर से एक बच्‍चा घरवालों से नाराज होकर श्रीनाथजी दर्शन के लिए चला गया था। यह बच्‍चा कक्षा दसवीं में पढता है। बच्‍चे के लापता होने के बाद घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट MIG पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसके बाद उसके कुछ पोस्‍टर सोशल मीडिया में पोस्‍ट किए थे, इसी पोस्‍टर से बदमाशों को बच्‍चे के लापता होने की खबर मिली। इसका फायदा उठाने के लिए उन्‍होंने डीप फेक से वीडियो बनाकर घरवालों से एक लाख रुपए से ज्‍यादा की ठगी कर डाली।





10वीं में पढ़ने वाला यह छात्र जब घर लौटा तो उसने बताया कि वह श्रीनाथजी दर्शन के लिए गया था। उसका अपहरण नहीं हुआ था। मामले में परिजनों ने पहले MIG थाने में शिकायत की। फिर क्राइम ब्रांच पहुंचे।





ऐसे बनाया वीडियो और परिजन को भेजा : बच्‍चे की मां पूजा प्रजापति ने बताया कि एक फरवरी को 16 वर्षीय बेटा घर से बिना बताए कहीं चला गया था। इस पर हमने MIG थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई और सोशल मीडिया पर बेटे का फोटो अपलोड किया। इसमें लिखा कि यह लापता हो गया है। इसके साथ ही संपर्क करने के लिए तीन मोबाइल नंबर भी दिए थे। इसके बाद दो फरवरी को पति के मोबाइल पर ठग का वीडियो कॉल आया। इसमें मुंह पर कपड़ा बांधे एक आरोपित ने ऐसे दिखाया जैसे बेटा सामने बैठा है। बेटे की पीठ पर चाकू से वार करते हुए दिखाया गया। संभवतः डीपफेक के माध्यम से वीडियो बनाकर अपहरण बताकर ठगी का यह पहला मामला है।





पैसे नहीं दिए तो गर्दन काट देंगे : वीडियो की मदद से घरवालों को जमकर डराया धमकाया गया। इसके बाद आरोपियों ने कहा कि अभी तो बच्चे को इतना ही मारा है, यदि पैसे नहीं दिए तो गर्दन काट देंगे। इसके बाद वह पूछने लगे कि कितनी राशि दे सकते हो। इस पर बताया कि हमारे पास ज्यादा राशि नहीं है। हमने 15-20 हजार देने का बोला, लेकिन वह नहीं माना और 30 हजार रुपए खाते में डलवा लिए। इसके बाद कहा कि एक व्यक्ति बच्चे को लेकर निकल गया है। वह मुझसे भी खतरनाक है, यदि वह इतने में मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो और राशि देनी पड़ेगी। हम डरे हुए थे, इसके बाद हमने कहा कि नहीं है। हम व्यवस्था करते हैं।





बच्‍चे के लिवर-किडनी बेच देंगे : आरोपियों ने कहा कि आपको पता है कि एक बच्चे की किडनी कितने की होती है। बच्चे की किडनी 2 लाख और दिल 3 लाख रुपए में बिकता है। हम इतने में बेच देंगे। इसके बाद घबराकर हमने 1.2 लाख रुपए आरोपियों के भेजे क्यूआर कोड में भेजे।





आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा : आरोपियों ने माता-पिता को डराकर रखा कि जब तक खाते में राशि नहीं आए, फोन मत रखना। नहीं तो हम बच्चे को मार देंगे। इस दौरान करीब 25 मिनट तक माता-पिता को वीडियो काल पर अरेस्ट रखा गया। पिता के नंबर पर फोन आया था, वह घबराते हुए घर पर पहुंचे। जिस नंबर से वीडियो काल आया था, वह यूके का था। वहीं जिस खाते में राशि जमा हुई वह नंबर भारत का था।





इसलिए बच्‍चा चला गया था घर से : एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों 10वीं क्लास का बच्चे को स्कूल की छुटि्टयां करने पर परिवार ने डांट लगाई थी। इससे वह नाराज होकर ट्यूशन के बाद बिना किसी को बताए सांवरिया सेठ दर्शन करने चला गया। जबकि परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसका फोटो और कॉटेक्ट नंबर जारी किया और बाद में एमआईजी थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। श्रीनाथजी से उसने दोस्त से संपर्क किया और जानकारी दी। 16 वर्षीय बच्चे को डांटा तो वह बिना बताए चला गया था। इंटरनेट मीडिया पर उसकी फोटो डाली थी। एक दिन फोन आया कि उसका अपहरण कर लिया है। बच्चा चाहिए तो एक लाख रुपए देने होंगे। अगले दिन बच्चे का फोन आया कि वह श्रीनाथजी गया हुआ था। यह डीपफेक का मामला हो सकता है। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।





क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की : इंदौर में डीप फेक वीडियो मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को क्राइम ब्रांच में परिजन के बयान हुए हैं। बयान के आधार पर टीम जानकारी जुटाने में लगी है। इसके साथ ही नंबरों की लोकेशन व अन्य टेक्निकल जानकारी भी क्राइम ब्रांच निकाल रही है। साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से किन खातों में पैसा गया है इसका भी टीम पता लगाएगी।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल