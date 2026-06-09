बीमार बच्चे के स्ट्रेचर पर धकेलने की घटना के बाद 10 पर कार्रवाई, 2 बर्खास्त, 2 डॉक्टरों को नोटिस, सैलरी भी कटी

दो दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक मां बाप अपने बीमार बेटे को स्‍ट्रेचर पर खुद ही धकेलकर अस्‍पताल ले जा रहे हैं। दरअसल, यह वीडियो 11 साल के एक बालक का था, जिसे एक दुर्लभ बीमारी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। उसके माता-पिता 15 दिन से उसका इलाज एमवाय अस्पताल में करा रहे थे, लेकिन उसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। आरोप है कि अस्पताल ने समय पर एम्बुलेंस और स्टाफ की व्यवस्था नहीं की। जिससे मां-बाप खुद ही स्‍ट्रेचर धकेलते नजर आए थे।





मीडिया में आई खबरों के बाद अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए इंदौर के एमवाय अस्पताल के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने कार्रवाई की है। एमवाय अस्‍पताल प्रबंधन की तरफ से दो डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस और एक डॉक्टर का सात दिन का वेतन काटा है। तीन नर्सिंग ऑफिसरों की भी एक-एक दिन की सैलरी काटी है। जबकि सिक्योरिटी इंचार्ज और हेल्प डेस्क इंचार्ज की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।





डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया के मुताबिक सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. परेश सोधिया को नोटिस जारी किया गया है। सीनियर रेसिडेंट डॉ. अनुराग श्रीवास्तव का वेतन काटा गया है। वहीं, आउटसोर्स एजेंसी एचएलएल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।





कब हुआ था वायरल, क्‍या है वीडियो में: वायरल वीडियो 7 जून का है। वीडियो में माता-पिता अपने बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर एमवाय अस्पताल से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तक करीब एक किलोमीटर पैदल ले गए। भीषण गर्मी में मां बेटे को धूप से बचाने के लिए बार-बार चुन्नी को पानी से भिगोकर उसके शरीर पर डालती रही। क्‍योंकि उसे जो बीमारी है उसमें गर्मी का तापमान भी ज्‍यादा रहता है।





बच्‍चे के पिता के मुताबिक उनका बेटा कुछ समय से चलने-फिरने में असमर्थ है। पहले उसे चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया था। बाद में 20 मई से एमवाय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। रीढ़ संबंधी बेल्ट लगवाने के लिए उसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भेजा गया था।

Edited By: Naveen R Rangiyal