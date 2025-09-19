Biodata Maker

विधायक जी, आपके यमदूत ने पूरा परिवार लील लिया, आप मृतकों को कैसे जिम्‍मेदार ठहरा सकते हैं?

Golu Shukla

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (17:50 IST)
विधायक जी, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्‍यान रखें, इसलिए नहीं कि सड़कों पर बेलगाम भागते आपके यमदूत एक- दो लोग नहीं, बल्‍कि पूरे के पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दे। उस पर भी संवेदनहीनता की पराकाष्‍ठा यह कि आपने मरने वालों को ही उनकी मौत का जिम्‍मेदार ठहरा दिया। वो भी यह कहकर कि वे खड़ी बस से टकरा गए थे और सिक्‍स लेन बनने से सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है।

इंदौर, उज्‍जैन और पूरे मालवा के बाशिंदे जानते हैं कि बाणेश्‍वरी ट्रैवल्‍स की बसें सड़कों पर अपनी ओवरस्‍पीड और कट मारने वाले मिजाज से कैसे कहर बरपाती हैं और लोगों को दहशत में डालती हैं। बता दें कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्‍ला की बाणेश्‍वरी ट्रैवल्‍स की बस ने सांवेर इलाके में इंदौर के सोलंकी परिवार को टक्‍कर मार दी, हादसे में माता-पिता और दो मासूम बच्‍चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सोलंकी का पूरा परिवार ही खत्‍म हो गया।

क्‍या कहा गोलू शुक्‍ला ने : मैं दिल से दुख प्रकट करता हूं। मेरी संवेदनाएं मृतक परिवार के साथ हैं। बाणेश्‍वरी ट्रैवल्‍स की 200 से 250 बसें चलती हैं। इनमें कई बसें अटैच हैं। सिक्‍स लेन की वजह से इंदौर-उज्‍जैन रोड का ट्रैफिक भी खराब है। खडी बस में आकर कोई टकरा गया, इससे मृत्‍यु हुई। बाणेश्‍वरी ट्रैवल्‍स का काम मेरे भाई देखते हैं, मैंने उनसे बात की है और ड्राइवर को समझाइश दी है।

पूरा टायर सिर से गुजर गया : सोलंकी परिवार के भांजे उमेश गौड ने मीडिया को बताया कि बाणेश्‍वरी वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने मामा महेंद्र सोलंकी की बाइक के पीछे ही चल रहा था। हम उज्‍जैन से इंदौर जा रहे थे, जबकि बस इंदौर से उज्‍जैन की तरफ जा रही थी। बस ने सामने से मामा की बाइक को कुचला और उनके सिर के ऊपर से टायर गुजर गया। मामा महेंद्र, मामी जयश्री और उनके एक बेटे 16 साल के जिगर की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन दूसरे बेटे तेजस की भी अस्‍पताल में मौत हो गई। उमेश ने बताया कि बस का ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था।

क्‍या आपकी सहानुभूति इनके काम आएगी : बता दें कि सांवेर क्षेत्र के रिंगनोदिया रोड पर मोटरसाइकिल से इंदौर आ रहे मूसाखेड़ी निवासी 45 वर्षीय महेंद्र सोलंकी, उनकी पत्नी 40 वर्षीय जयश्री सोलंकी, 15 वर्षीय बेटे जिगर एवं 12 वर्षीय तेजस्वी को बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस ने टक्कर मारकर बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे सभी की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना में शामिल ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ पुलिस सांवेर ने मामूली धारा में प्रकरण दर्ज किया है। अभी ड्राइवर और परिचालक दोनों फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के बड़े भाई बाबूलाल सोलंकी का परिवार धरमपुरी स्थित सांई विहार कॉलोनी में रहता है। महेंद्र का परिवार भोपाल में अपनी भाभी किरण सोलंकी की अंतिम यात्रा में शामिल होने गया था और लौटते वक्त बड़े भाई के यहां रात रुक गया था। परिवार वालों ने बताया कि सभी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसका कहना था कि बड़े बेटे जिगर की दसवीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा थी, इसलिए पूरा परिवार नहीं रुका और रास्ते में उन्हें काल ने घेर लिया। महेंद्र की बूढ़ी मां सुमनबाई रो-रोकर बुरा हाल है। क्‍या विधायक गोलू शुक्‍ला की सहानुभूति इस परिवार के किसी काम आएगी।

परिवार पर कहर : चाय की दुकान और 6 लाख का लोन : हादसे में जान गंवाने वाले महेंद्र सोलंकी के बारे में बताया जा रहा है कि देवगुराडिय़ा के पास उसकी चाय की दुकान है। उसी से परिवार का जीवन-यापन चल रहा था। उसने कुछ दिन पहले ही धरमपुरी में बना रहे मकान की छत डाली थी, जो अभी खुली भी नहीं थी और पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। बड़े भाई बाबूलाल की बेटी पूजा ने बताया कि महेंद्र अंकल ने अपनी छोटी बहन सुनीता गौर नूतन नगर पीथमपुर के जेवरात बैंक में गिरवर रखकर 6 लाख का लोन लिया था। इन गैर जिम्‍मेदार और संवेदनहीन जनप्रतिनिधियों की सहानुभूति उस परिवार के खिलाफ बरपाए गए कहर के खिलाफ कितना काम आएगी और कितनी भरपाई कर पाएगी, क्‍या इसका जवाब कोई दे सकेगा।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

