shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कांग्रेस ने की मृतकों की अस्थियों की पूजा, ले गए प्रयागराज, भागीरथपुरा में जहरीले जल से हुई थी 36 मौतें

Advertiesment
Bhagirathpura
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (14:00 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (14:02 IST)
google-news
इंदौर में जहरीले जल से जान गंवाने वाले मृतकों की अस्‍थियों की कांग्रेसियों ने पूजा की। इसके बाद इन अस्थियों को प्रयागराज ले जाया गया। इन्‍हें वहां विसर्जित किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई थी।

शनिवार को जान गंवाने वाले लोगों की अस्थियां लेकर कांग्रेस नेता प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। इसके पहले भागीरथपुरा बस्ती में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में  अस्थि पूजन संपन्न किया गया, इसके बाद अस्‍थियों को प्रयागराज ले जाया गया।

मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों की पूजा : बता दें कि इंदौर में दूषित पानी से मृत लोगों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए कांग्रेस नेता प्रयागराज लेकर रवाना हुए हैं। शनिवार को बस्ती में कांग्रेस नेता मुकेश यादव ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों की पूजा की, जिसके बाद कांग्रेस नेता बस्ती से रवाना हुए।

मंत्री विजयवर्गीय पर बोला हमला : पूजन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भागीरथपुरा बस्ती मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। नगर निगम की लापरवाही के कारण बस्ती में दूषित पानी की सप्लाई हुई और 36 लोगों की मौत हो गई। अपनी लापरवाही मानने के बजाय मंत्री विजयवर्गीय विधानसभा के सदन में बस्ती का अपमान करते रहे। उन्होंने बस्तीवालों को अशिक्षित बताया और बस्ती की तुलना मुंबई की धारावी बस्ती से की।

मुआवजे पर उठाए सवाल : पटवारी ने यह भी कहा कि नगर निगम अपने कर्मचारियों की मौत पर 30 लाख रुपए से ज्यादा की राशि देता है, लेकिन दूषित पानी से भागीरथपुरा बस्ती में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को सिर्फ दो-दो लाख रुपए दिए गए। आखिर यह भेदभाव क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि अभी भी बस्ती में समस्याएं काफी हैं और अब भाजपा के जनप्रतिनिधि बस्ती में नहीं आ रहे हैं।

एक हजार से ज्‍यादा हुए थे बीमार : भागीरथपुरा में दूषित पानी से डायरिया फैला था, जिस कारण जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कई की अस्थियां परिजन पहले ही नर्मदा नदी में विसर्जित करके आ चुके हैं। आपको बता दें कि भागीरथपुरा में ढाई माह पहले दूषित पानी के कारण डेढ़ हजार से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। उनमें से साढ़े चार सौ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। गंभीर बीमारी के कारण 36 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब बस्ती में कोई बीमार नहीं है और नई लाइन भी बिछाई जा रही है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योग का वैश्विक केंद्र बनेगी देवभूमि, 38वें अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव में बोले सीएम धामी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels