इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, कई बीमार, महापौर का बड़ा बयान आया सामने

देश के सबसे स्वच्छ शहर के तमगे वाले इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक पानी पीने से करीब 70 लोग बीमार हो गए। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से दूषित पानी, पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। इसकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
पूरे मामले पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान भी सामने आया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी तक तीन लोगों की मौत की बात पता चली है। हालांकि, स्पष्ट जानकारी स्वास्थ्य विभाग से ही मिलेगी। मेयर ने कहा कि नर्मदा पेयजल के सैंपल लिए हैं, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से आशंका है कि पेयजल लाइन में गंदा पानी मिला है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजन को आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से बात की जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज सरकार कराएगी। फिलहाल, स्थानीय निवासियों को पानी उबालकर पीने के निर्देश दिए गए हैं। भार्गव ने कहा कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Edited by: Sudhir Sharma