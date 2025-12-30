इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, कई बीमार, महापौर का बड़ा बयान आया सामने

देश के सबसे स्वच्छ शहर के तमगे वाले इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक पानी पीने से करीब 70 लोग बीमार हो गए। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से दूषित पानी, पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। इसकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।