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बहू ने की खजराना मंदिर पुजारियों को हटाने की मांग, इन्‍हें भगवान से दूर रखो, पहले लगाए थे दहेज प्रताड़ना के आरोप

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khajrana thana
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (16:09 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (16:12 IST)
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इंदौर में खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी परिवार के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले को लेकर मंगलवार को पीड़िता डॉ. इंद्रा भट्ट ने प्रशासन ने मांग की है कि  मंदिर के पुजारियों को जांच पूरी होने तक पूजा कार्य से अलग रखा जाए और उनके गर्भगृह में प्रवेश पर भी रोक लगाई जाए।

बता दें कि डॉ. इंद्रा भट्ट ने शिकायत में बताया कि उनका विवाह मई 2025 में पुजारी पुनित भट्ट से हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई।

बता दें कि मामले में महिला थाना इंदौर में पुनित भट्ट सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज है। वहीं पीड़िता ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने मामले में जांच का भरोसा दिलाया है।

जिन पर अपराध के आरोप उन्‍हें भगवान से दूर रखें : पीड़िता ने शिकायत में कहा कि खजराना गणेश मंदिर का संचालन मध्य प्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना (इंदौर) अधिनियम, 2003 के तहत होता है। ऐसे में जिन पुजारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें जांच लंबित रहने तक पूजा कार्य और गर्भगृह से दूर रखा जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया और श्रद्धालुओं द्वारा दी गई दक्षिणा के उपयोग को लेकर भी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन आरोपों के समर्थन में वीडियो और अन्य दस्तावेज होने का दावा भी किया गया है।

शिकायत के अनुसार महिला थाना इंदौर ने अप्रैल 2026 में पुनित भट्ट, प्रतिमा नागर, नवीन नागर, उदित भट्ट, कुमकुम भट्ट, सुमित भट्ट और विनित भट्ट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया था। इसके साथ ही घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण भी कोर्ट में लंबित बताया गया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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