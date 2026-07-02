इंदौर में डिलीवरी बॉय ने जहर खाकर दी जान, क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं चुका पाया था, आजाद नगर में भी फांसी लगाई

Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (16:47 IST)
Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (16:58 IST)
इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में एक डिलीवरी बॉय ने कथित तौर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं चुका पाने के तनाव में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, आजाद नगर क्षेत्र में भी एक 21 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है।
चंदन नगर थाना पुलिस के अनुसार व्यास नगर निवासी लखन (25) पुत्र राजू कोटे ने बुधवार को अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर पत्नी ने बड़े भाई करण को सूचना दी, जिसके बाद परिजन उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान गुरुवार तड़के करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि लखन पार्सल डिलीवरी के साथ-साथ रेपिडो चलाकर परिवार का खर्च चलाता था। पिछले कुछ समय से कामकाज ठीक नहीं चल रहा था। आर्थिक तंगी के चलते उसने क्रेडिट कार्ड से कर्ज लिया था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। इसी वजह से वह मानसिक तनाव में रहने लगा था।
साल भर पहले हुई थी शादी : लखन की करीब डेढ़ साल पहले शादी हुई थी। परिवार में माता-पिता, पत्नी और एक बड़ा भाई है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसने कितना कर्ज लिया था, इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है।
आजाद नगर में लगाई फांसी : वहीं, आजाद नगर थाना क्षेत्र के इदरीश नगर निवासी अनोज एड्रयू (21) ने बुधवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कुछ परिचित एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि शव अस्पताल पहुंचाने वालों से अभी संपर्क नहीं हो सका है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
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नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्म में मास्टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्हें फिल्ड रिपोर्टिंग का अच्छा-खासा अनुभव है।
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