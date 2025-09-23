माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में नेत्र प्रशिक्षण शिविर

Eye check up camp: प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा अभियान के तहत खंडवा रोड स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर परिसर में शंकरा आई सेंटर द्वारा रेनबो कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

विद्यालय के व्याख्याता भूपेश यादव ने बताया कि शिविर में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं की आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर डॉ. नीरज देशमुख, टीम लीडर प्रिया परिहार द्वारा छात्राओं को नेत्र विकारों के साथ ही नेत्रों में होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में बताया गया साथ ही सुरक्षा संबधी जानकारी भी दी गई। शिविर में श्रुति खामकर द्वारा 255 छात्राओं की जांच की गई।

जांच के दौरान 17 छात्राओं में नेत्र संबंधी गंभीर व 19 छात्राओं में सामान्य विकार पाए गए। चिकित्सक टीम का स्वागत अधीक्षिका निर्मला जाजमे, शिक्षक दिनेश नागर द्वारा किया गया। प्राचार्य लोकेन्द्रसिंह चौहान ने शंकरा आई सेंटर की टीम को शिविर के लिए धन्यवाद दिया।