इंदौर में गोपी ब्रांड का 1 हजार किलो नकली घी और 3500 सौ किलो मावा जब्‍त, खाद विभाग की बड़ी कार्रवाई

इंदौर के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपी ब्रांड नाम का हजार किलो नकली घी और 3500 सौ किलो नकली मावा पकड़ा गया है। बता दें कि यह कार्रवाई मंगलवार को अहमदाबाद और ग्वालियर से आई दो बसों पर की गई है। इन बसों से भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की।





दरअसल, कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई की जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान टीम ने मिठाई में उपयोग होने वाले 16 बोरियों में बंद मावा, लगभग 1 टन घी और सैकड़ों किलो मीठा मावा जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इन खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है और इसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई अधिकारी मनीष स्वामी के नेतृत्व में की गई।





अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की यह कार्रवाई दीपावली के मद्देनज़र बाजार में मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई है। अधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री खरीदते समय विशेष सतर्कता बरतें और संदिग्ध उत्पादों की जानकारी विभाग को दें।





बता दें कि दिवाली के मौके का फायदा उठाते हुए कई दुकानदार नकली सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर विभाग कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन ऐसे कई प्रतिष्‍ठान हैं, जहां धडल्‍ले से नकली या अमानक सामग्री बेची जा रही है या मिठाइयों के लिए उनका इस्‍तेमाल किया जा रहा है। लेकिन विभाग स्‍वत: संज्ञान लेकर उनकी जांच नहीं कर रहा है।

