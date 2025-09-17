Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जानवरों के साथ अप्राकृतिक कुकर्म और बीवी से मारपीट करने वाला हैवान है इंदौर में ट्रक से 15 लोगों को कुचलने वाला गुलशेर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indore truck accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (15:11 IST)
इंदौर में ट्रक से 15 लोगों को रौंदने और 3 लोगों की जान लेने वाला ट्रक ड्राइवर गुलशेर हैवान है। वो घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्‍य और बीवी के साथ मारपीट भी कर चुका है। आदतन शराबी तो वो है ही। यहां तक कि ट्रक से 15 लोगों को कुचलने के बाद उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने इस हादसे से कई घरों को तबाह कर दिया है और 3 लोगों की जान ले ली। बता दें कि ट्रक ड्राइवर गुलशेर का आपराधिक रिकार्ड खंगाला तो उसके खिलाफ 3 केस दर्ज मिले।
ALSO READ: इंदौर ट्रक हादसे के वक्‍त से लापता हुए राजेंद्र शर्मा आखिर कहां गए, एमवाय और अरविंदो में नहीं मिल रही डिटेल?
कालानी नगर से बड़ा गणपति तक कोहराम मचाकर तीन लोगों की जान लेने वाले जिस नशेड़ी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह पहले पशुओं के साथ कुकर्म करने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। इसके विरुद्ध 3 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
ALSO READ: Indore truck accident: इंदौर ट्रक हादसे के बाद लोगों ने सुनाई खौफनाक मंजर की दास्‍तां
आर्म्‍स एक्‍ट, छेड़छाड़ और कुकर्म के केस : डीसीपी जोन 1 कृष्ण चदानी ने बताया कि वहशी ट्रक ड्राइवर गुलशेर पिता गुलशन निवासी धरमपुरी धार के विरुद्ध 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला 25 आर्म्‍स एक्ट, एक धारा 354 छेड़छाड़ एवं 2022 में घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का शामिल है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जबकि क्लीनर शंकर का कोई रिकार्ड अभी तक नहीं मिला है। पुलिस आज दोनों को न्यायालय में पेश कर उनका 5 दिन का रिमांड मांगेगी, ताकि कुछ और अहम जानकारी मिल सके। ज्ञात रहे कि इस नशेड़ी ड्राइवर ने 2 दिन पहले नशे की हालत में ट्रक चलाकर तीन लोगों की जान ले ली थी और 15 से अधिक लोगों को घायल किया था, जो अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। एक महिला सहित 3 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना ने जहां प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की भी नींद उड़ा दी है।
ALSO READ: Indore truck accident : इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा, नशेड़ी ट्रक ड्राइवर ने इसलिए मचाया मौत का तांडव
पत्नी के साथ मारपीट भी : पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गुलशेर का परिवार के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं था। पत्नी के साथ भी वह शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। परिवार वाले भी उसे परेशान थे और यही कारण है कि कई दिनों तक वह घर से बाहर भी रहता था तो उसकी चिंता नहीं करते थे। पुलिस ने जब उसके परिवार वालों से फोन पर संपर्क कर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि हमें कोई मतलब नहीं है। यदि अपराध किया है तो सजा मिलना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी शराबी गुलशेर को कोई अफसोस नहीं है। जबकि क्लीनर शंकर घटना को लेकर दुखी है और इस घटना को लेकर बार-बार पुलिस वालों से यही कह रहा है जीवन की बहुत बड़ी गलती हो गई।
Edited By: Navin Rangiyal   

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जेल की दीवारें बनीं प्यार की कब्रगाह, मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी का अंत!

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels