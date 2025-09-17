जानवरों के साथ अप्राकृतिक कुकर्म और बीवी से मारपीट करने वाला हैवान है इंदौर में ट्रक से 15 लोगों को कुचलने वाला गुलशेर

आर्म्‍स एक्‍ट, छेड़छाड़ और कुकर्म के केस : डीसीपी जोन 1 कृष्ण चदानी ने बताया कि वहशी ट्रक ड्राइवर गुलशेर पिता गुलशन निवासी धरमपुरी धार के विरुद्ध 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला 25 आर्म्‍स एक्ट, एक धारा 354 छेड़छाड़ एवं 2022 में घोड़ी के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का शामिल है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जबकि क्लीनर शंकर का कोई रिकार्ड अभी तक नहीं मिला है। पुलिस आज दोनों को न्यायालय में पेश कर उनका 5 दिन का रिमांड मांगेगी, ताकि कुछ और अहम जानकारी मिल सके। ज्ञात रहे कि इस नशेड़ी ड्राइवर ने 2 दिन पहले नशे की हालत में ट्रक चलाकर तीन लोगों की जान ले ली थी और 15 से अधिक लोगों को घायल किया था, जो अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। एक महिला सहित 3 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना ने जहां प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की भी नींद उड़ा दी है।

पत्नी के साथ मारपीट भी : पुलिस के मुताबिक ड्राइवर गुलशेर का परिवार के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं था। पत्नी के साथ भी वह शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। परिवार वाले भी उसे परेशान थे और यही कारण है कि कई दिनों तक वह घर से बाहर भी रहता था तो उसकी चिंता नहीं करते थे। पुलिस ने जब उसके परिवार वालों से फोन पर संपर्क कर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि हमें कोई मतलब नहीं है। यदि अपराध किया है तो सजा मिलना चाहिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी शराबी गुलशेर को कोई अफसोस नहीं है। जबकि क्लीनर शंकर घटना को लेकर दुखी है और इस घटना को लेकर बार-बार पुलिस वालों से यही कह रहा है जीवन की बहुत बड़ी गलती हो गई।

Edited By: Navin Rangiyal

