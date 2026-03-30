Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में बेटी की सगाई टूटी तो महिला ने 15 हजार में दी सुपारी, लड़के के भाई की कार में लगवाई आग

Advertiesment
In Indore
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (18:26 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (18:28 IST)
google-news
इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने सिर्फ इसलिए एक शख्‍स की कार में आग लगवाने के लिए 15 हजार में सुपारी दे दी क्‍योंकि उसकी बेटी का रिश्‍ता उससे टूट गया था। मामला विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का है।

यहां रहने वाले कपिल चौहान ने पुलिस में शिकायत की है कि उनके घर के बाहर खड़ी कार में किसी ने आग लगा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आग लगाते हुए एक अज्ञात आरोपी दिखा। उसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अजय चौहान के रूप में हुई। उसे देवास से गिरफ्तार किया गया है।

मनीषा अग्रवाल गिरफ्तार : पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी युवक एक मनीषा अग्रवाल नाम की महिला के संपर्क में है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि मनीषा ने ही युवक को 15 हजार रुपए कार में आग लगाने के लिए दिए थे। आरोपी अजय ने कार में आग लगाने के लिए चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। दोनों के बीच मोबाइल पर चैटिंग हुई थी, वह पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार में आग लगाने की साजिश महिला ने रची थी। महिला इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। रिश्ता टूटने के बाद उसने अजय को हायर किया और जिस लडके से उसकी बेटी की सगाई टूटी थी, उसके भाई की कार में आग लगवा दी।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी में 65 हजार भर्तियां, अब डिजिटल सेंटर बनेंगी सेवाएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels