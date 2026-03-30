इंदौर में बेटी की सगाई टूटी तो महिला ने 15 हजार में दी सुपारी, लड़के के भाई की कार में लगवाई आग

इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने सिर्फ इसलिए एक शख्‍स की कार में आग लगवाने के लिए 15 हजार में सुपारी दे दी क्‍योंकि उसकी बेटी का रिश्‍ता उससे टूट गया था। मामला विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र का है।





यहां रहने वाले कपिल चौहान ने पुलिस में शिकायत की है कि उनके घर के बाहर खड़ी कार में किसी ने आग लगा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आग लगाते हुए एक अज्ञात आरोपी दिखा। उसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अजय चौहान के रूप में हुई। उसे देवास से गिरफ्तार किया गया है।





मनीषा अग्रवाल गिरफ्तार : पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी युवक एक मनीषा अग्रवाल नाम की महिला के संपर्क में है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि मनीषा ने ही युवक को 15 हजार रुपए कार में आग लगाने के लिए दिए थे। आरोपी अजय ने कार में आग लगाने के लिए चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया था। दोनों के बीच मोबाइल पर चैटिंग हुई थी, वह पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार में आग लगाने की साजिश महिला ने रची थी। महिला इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। रिश्ता टूटने के बाद उसने अजय को हायर किया और जिस लडके से उसकी बेटी की सगाई टूटी थी, उसके भाई की कार में आग लगवा दी।

Edited By: Naveen R Rangiyal