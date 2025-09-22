Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में बड़ा हादसा, रानीपुरा 5 मंजिला मकान गिरा, कई घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indore: Building collapses in Ranipura

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (22:26 IST)
शहर के रानीपुरा क्षेत्र में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसा सोमवार रात करीब 9 बजे हुआ। गनीमत रही कि हादसे के दौरान अधिकांश लोग बिल्डिंग के बाहर थे। खबरों के मुताबिक मलबे में फंसे 4 लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दो लोगों को रेस्क्यू करने में टीम जुटी है। 
 
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 3 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। टीम जुटी हुई है। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों का रेस्क्यू करना है।
बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं, जिससे यह हादसा हुआ। इंदौर में बिल्डिंग गिरने की घटना पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 
webdunia

 रानीपुरा क्षेत्र में बारिश के बाद सोमवार रात 5  मंजिला एक मकान गिर गया जिसके मलबे से निकालकर 10 लोगों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि कुछ अन्य लोगों के इसमें अब भी फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलबे से निकाले गए घायलों को शहर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) भेजा गया है।
 
घायलों में 4 की हालत गंभीर
एमवायएच, शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़ा है। महाविद्यालय के डीन (अधिष्ठाता) डॉ. अरविंद घनघोरिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया,‘‘रानीपुरा क्षेत्र में मकान गिरने के हादसे के 10 घायलों को एमवायएच लाया गया है।’’ उन्होंने बताया कि घायलों में से चार लोगों की हालत गंभीर है, जबकि छह अन्य व्यक्तियों की हालत स्थिर है।
 
इस बीच, मौके पर पुलिस और प्रशासन का राहत और बचाव कार्य जारी है क्योंकि इमारत के मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की शिकार इमारत आठ से 10 साल पुरानी है। महापौर ने बताया कि इस इमारत का कुछ हिस्सा पड़ोस के भवन पर भी गिरा है। चश्मदीदों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के मद्देनजर रानीपुरा क्षेत्र की बिजली काट दी गई है और पुलिस तमाशबीनों की भीड़ को घटनास्थल से दूर करने की कोशिश में जुटी है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Naxal Encounter : 40-40 लाख के 2 इनामी नक्सलियों का सफाया, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुई मुठभेड़, शाह ने बताया सुरक्षा बलों की बड़ी जीत

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels