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इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ: कारोबारी संजय जैन को मौत की धमकी— 15 करोड़ दो नहीं तो अंजाम के लिए रहो तैयार

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Indore Businessman Sanjay Jain Threatened by Lawrence Bishnoi Gang
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (17:42 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (17:45 IST)
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इंदौर के पॉश इलाके तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी संजय जैन को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। गैंग की ओर से कारोबारी को दो बार फोन कर डराया गया और 15 करोड की मांग की गई है। इस घटना के बाद से व्यापारी और उनका परिवार दहशत में है।

फोन नहीं उठाया तो 15 करोड़ : जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने सबसे पहले संजय जैन से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जब डरे हुए कारोबारी ने दोबारा आने वाले फोन कॉल को रिसीव नहीं किया, तो बदमाशों का दुस्साहस और बढ़ गया। अगली बार संपर्क होने पर गैंग के सदस्यों ने फोन न उठाने पर 5 करोड़ रुपए और अतिरिक्त मांग लिए। इस प्रकार अब व्यापारी से कुल 15 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू : जान से मारने की धमकियों के बाद पीड़ित कारोबारी संजय जैन ने तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल और पुलिस की टीमें उन नंबरों की जांच कर रही हैं जिनसे कॉल आए थे। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कॉल वाकई बिश्नोई गैंग की ओर से था या किसी ने इस गैंग के नाम का इस्तेमाल कर फिरौती मांगी है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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