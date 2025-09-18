Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर आ जाओ, फ्लाइट, होटल बुक कर देता हूं, महिला को ऑफर देने वाला इंदौर का डांसिंग कॉप रंजीत लाइन अटैच

Advertiesment
हमें फॉलो करें dancing cop Ranjit singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (14:00 IST)
Dancing cop Ranjeet Singh News: इंदौर के डांसिंग कॉप के नाम से पापुलर हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह एक नए मामले में फंस गए हैं। राधिका नाम की एक महिला ने इंस्‍टाग्राम पर वीडियो जारी कर के उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया है।

बता दें कि रंजीत डांसिंग कॉप के नाम से देशभर में मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर महिला को अमर्यादित संदेश भेजने के मामले में रंजीत पर यह कार्यवाही हुई है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी है। यदि रंजीत पर लगे आरोप सही मिले तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

क्‍या है महिला के आरोप : राधिका सिंह नाम की युवती ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर के प्रसिद्ध ट्रैफिक सिपाही रंजीत सिंह ने उन्हें दोस्ती करने के लिए मैसेज किए। राधिका ने कहा कि रंजीत ने उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया और यहां तक कि फ्लाइट का टिकट कराने और शहर के होटल में ठहरने की व्यवस्था करने की भी पेशकश की। राधिका ने कहा कि उन्हें रंजीत का यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राधिका ने कहा कि स्‍टोरी शेयर करने के बाद उन्‍होंने यह सारी बातें उनसे कही थी।

क्‍या कहा डांसिंग कॉप रंजीत ने : राधिका का वीडियो आने के बाद ट्रैफिक हवलदार रंजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया। रंजीत ने वीडियो में सफाई दी और कहा कि यह बातचीत कई महीने पुरानी है और युवती अब मशहूर होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। रंजीत ने दावा किया कि वास्तव में युवती ने ही उनके साथ वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए इंदौर आने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने अपनी तरफ से चैट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके। रंजीत ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए मुफ्त में मंहगे होटल, स्थानीय लोग सड़कों पर
होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels