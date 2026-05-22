इंदौर के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप में खुल सकते हैं बड़े नेताओं के राज? दिल्‍ली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी खोली जांच की फाइल

इंदौर के चर्चित हनीट्रैप में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कांड में गिरफ्तार की गई आरोपी महिलाओं के पास से कुछ बड़े नेताओं और अफसरों के अश्‍लील वीडियो भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।





राजनीति में रेशु का हस्‍तक्षेप : बता दें कि रेशु का राजनीति में भी अच्‍छा खासा दखल है। उसका नेटवर्क सागर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। रेशु सागर में राजनीति में भी रह चुकी है। वह मूल रूप से सागर के मकरोनिया क्षेत्र की रहने वाली है। वह पढ़ाई के लिए ओमान गई थी। वहां उसने एक कारोबारी से शादी की, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। भारत लौटने के बाद उसने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और सागर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर भी संचालित किया।





सागर में विधायक से करीबी : पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर में एक विधायक से नजदीकियों को लेकर रेशु चर्चा में आई थी। बताया जाता है कि विधायक की पत्नी और परिजनों ने सार्वजनिक रूप से उसे फटकार भी लगाई थी। इसके बाद वह मकरोनिया क्षेत्र में कई संदिग्ध और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संपर्क में आ गई। जांच एजेंसियों को उसके दिल्ली में एक केंद्रीय राज्य मंत्री से करीबी संबंधों की भी जानकारी मिली है।





सामने आ सकते हैं कई बड़े नाम : बताया जा रहा है कि पुलिस को रेशु के पास से कुछ बड़े नेताओं और अफसरों के अश्‍लील वीडियो मिले हैं। पुलिस पूरे कांड की जांच कर रही है। अगर सबकुछ नियमों से चला तो कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं। इस हनीट्रैप के तार दिल्‍ली से भी जुड़े हैं, क्‍योंकि दिल्‍ली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इस मामले की जांच की फाइल खोली है और इंदौर पुलिस से कई तरह के अपडेट लिए हैं।

Edited By: Naveen R Rangiyal