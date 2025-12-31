Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में गंदे पानी ने ली 8 की जान, 1100 बीमार, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indore water

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (09:52 IST)
Indore News in Hindi : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने के बाद उल्टी दस्त से 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने मात्र 3 लोगों की मौत की ही पुष्‍टि की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई गई है। 3 अधिकारियों पर निलंबित किया गया है जबकि 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। ALSO READ: पहले नगर निगम की लापरवाही, अब स्‍वास्‍थ्‍य विभाग कर रहा मौत के आंकड़ों में हेराफेरी, मामला दूषित पानी से डायरिया फैलने का
 
1100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने के बाद जागे प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य काफी देर से शुरू किया। इसके चलते हालत गंभीर नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में दिनभर एंबुलैंस के सायरन गूंजते रहे। घर घर मरीजों की तलाश की जा रही है। 110 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
बताया जा रहा है कि शौचालय के नीचे पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी दूषित हुआ। इसी दूषित पानी को पिछले कई दिनों से लोग पी रहे थे। रहवासियों की शिकायत के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में भी पुलिस चौकी के पास मेन लाइन के ऊपर शौचालय बना मिला। संभवत: यही से पाइप लाइन में शौचालय का पानी मिला। यह भी कहा जा रहा है कि लाइन का टेंडर जुलाई में ही जारी हो गया था लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका।
 
इन 8 लोगों की मौत : पिछले 6 दिनों में संतोष बिगोलिया, गोमती रावत, उर्मिला यादव, सीमा प्रजापत, उमा कोरी, नंदलाल यादव, मंजुला दिगंबर और तारा रानी की गंदा पानी पीने की वजह से मौत हो गई। 
 
मंत्री के क्षेत्र में घटना से लोग नाराज : वरिष्‍ठ भाजपा नेता और मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में हुई इस घटना से शहर के लोग बेहद नाराज है। हर दूसरे घर से कोई ना कोई अस्पताल पहुंचा है। लोगों का कहना है कि लापरवाही के लिए निगमायुक्त दिलीप यादव, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जिम्मेदार हैं। 
 
एक्शन में सीएम : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से नागरिकों के संक्रमित होने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 4, सहायक यंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री PHE को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रभारी उपयंत्री PHE को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित की गई है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचाररत प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी में पहली बार 'लैब' से निकलकर 'लैंड' तक पहुंचे वैज्ञानिक, डबल इंजन सरकार ने चलाया विकसित कृषि संकल्प अभियान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels