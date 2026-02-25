shiv chalisa

इंदौर के छात्रों ने पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन से प्राकृतिक रंगों से स्वस्थ और सुरक्षित होली मनाना सीखा

नेचुरल कलर्स का प्रशिक्षण देते हुए पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (10:46 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (10:51 IST)
23 फरवरी को जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होली के पावन त्योहार को 'नेचुरल कलर्स फॉर सस्टेनेबल होली' के प्रशिक्षण सप्ताह के दूसरे दिन एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के रोटारैक्ट क्लब छात्रों और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सोशल वर्क छात्रों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 
 
जनक जी ने अपने हाथों से बहुत सरल तरीके से फूलों और प्राकृतिक सामग्री से केमिकल-फ्री सूखे और गीले रंग बना के सिखाए। चुकंदर से लाल-गुलाबी, पलाश से पीला-नारंगी और गुलाब तथा पोई, बोगनविलिया से मैजेंटा-बैंगनी शेड्स बनाकर दिखाए और उन्होंने बताया कि ये रंग त्वचा को सुंदर और स्वस्थ बनाते है, आसानी से धुल जाते हैं और पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल होते हैं। 
 
होली और रंगपंचमी के पवित्र त्योहार हैं जिससे खुशी, उत्साह, प्रेम और आनंद बढ़े! लेकिन आजकल ज्यादातर होली खेलने से डरते है कि चेहरे, आंखें, गले खराब होते है और लोग जबरदस्ती रंग लगाते है! अपने शरीर पर रिएक्शन, इन्फेक्शन, एलर्जी व कपड़ों पर लगे रंग नहीं छूटने के डर और टेंशन के कारण होली नही खेलते।
 
एक्रोपोलिस की फैकल्टी मेंबर विनीता झा ने कहा यह सेशन पूरी तरह प्रैक्टिकल था, दीदी के साथ छात्र भी खुद रंग बनाते, मिलाते, छानते और सवाल पूछते रहे।
प्रशिक्ष्ण के धन्यवाद करते हुए कहा, 'हम इस ज्ञानवर्धक सेशन के लिए जनक दीदी के बहुत आभारी हैं। हम सभी ने फूलों-फलों से रंग बनाने के प्रैक्टिकल तरीके सीखे और जनक जी की सादगी भरी, सस्टेनेबल जिंदगी से प्रेरणा ली। यह अनुभव विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा।'
 
मास्टर आफ सोशल वर्क की छात्रा प्रियांशी मंडलोई ने कहा, 'जनक जी का काम सोशल वर्क के छात्रों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। ये दिखाता है कि छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें ज्यादा वैल्यू-बेस्ड प्रोफेशनल बनने के लिए प्रेरित करता है।'
 
ट्रेनिंग से छात्रों को घर या कॉलेज में दोहराने लायक असली तरीके मिले, नेचुरल रंगों की अहमियत समझ आई और जनक जी की सादगी व प्रकृति प्रेम से गहरी प्रेरणा मिली। हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला अनुभव साबित हुआ। 
 
अंत में सस्टेनेबल लिविंग और क्लाइमेट पर चर्चा हुई, जहां छात्रों ने कॉलेज व कम्युनिटी में नेचुरल कलर्स वाली होली मनाने और फैलाने का वादा किया कि वे स्वयं प्राकृतिक रंगों का उपयोग करेंगे और समाज में भी जागरूकता फैलाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

Edited BY: Rajashri Kasliwal

