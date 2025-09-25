Navratri

इंदौर की राधिका पाराशर ने मिस टीन इंडिया 2025 में जीता सेकंड रनरअप का खिताब

इंदौर , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (17:20 IST)
इंदौर की बेटी ने एक बार फिर से शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है । राधिका पाराशर ने पेजेन्ट प्राइड ऑफ इंडिया में मिस टीन इंडिया 2025 सेकंड रनरअप रहीं। प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में भारत के करीब 16 राज्यों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।
 
मध्य प्रदेश की तरफ से राधिका पाराशर प्रतियोगिता में शामिल हुईं। दिल्ली से लौटकर उन्होंने कहा कि यह  खिताब अभी ऊंचाइयों की एक पहली सीढ़ी है। माता गीतांजलि पाराशर एवं पिता लोकेश पाराशर के आशीर्वाद के साथ का नाम और भी आगे रोशन करना है। 
 
मध्यप्रदेश में मिस टीन मध्यप्रदेश खिताब जीतने के बाद राधिका का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ। राधिका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पहुंची तो उन्हें इतने बड़े मंच पर रनर अप करने में काफी हिचकिचाहट हुई लेकिन आत्मविश्वास और माता-पिता के आशीर्वाद से में यह सब हो पाया।

उन्होंने कहा कि आगे और भी बहुत कुछ हासिल करना है। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यप्रदेश की ओर से दिल्ली में प्रतिनिधित्व किया है। इसका भी मुझे काफी उत्साह है। घर में माता-पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है। साथ ही पढ़ाई में फर्स्ट ईयर कर रही हूं और उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि आपको जो भी करना है अपने माता-पिता की राय लेने के बाद करें। इससे हम बड़ी-बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

