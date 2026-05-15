IPS स्कूल के होस्‍टल वॉर्डन बच्‍चे के साथ गलत हरकत का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में, जांच जारी

इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित IPS एकेडमी (Indore Public School) से एक बेहद ही घृणित और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के होस्‍टल वार्डन विनोद शर्मा पर बच्‍चों के साथ गलत हरकत का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि उसने करीब 20 बच्‍चों के साथ गलत हरकत (यौन शोषण) की है। हालांकि पुलिस में अभी एक ही मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद से ही अभिभावकों में भारी आक्रोश है और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।





​कैसे हुआ खुलासा : जानकारी के अनुसार, पिछले काफी समय से विनोद शर्मा खेल की आड़ में बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ साहसी बच्चों ने अपने माता-पिता को टीचर की 'गंदी हरकतों' के बारे में बताया। बच्चों की आपबीती सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।





अभिभावकों का भारी हंगामा और प्रदर्शन : घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल परिसर और थाने पर जमा हो गए। गुस्से में आए परिजनों ने स्कूल गेट पर जमकर नारेबाजी की और आरोपी को फांसी देने की मांग की। पुलिस ने स्थिति को बिगड़ते देख भारी बल तैनात किया है।

​एक परिजन ने कहा कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक बन बैठा हैं। 20 बच्चों के साथ यह सब होता रहा और प्रशासन सोता रहा? हमें इंसाफ चाहिए।





​पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में : इंदौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य बच्चों से भी काउंसलिंग के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह सिलसिला कब से चल रहा था। एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे ने बताया कि आरोपी स्‍कूल के होस्‍टल का वार्डन है। अभी उसके खिलाफ एक ही परिजन से शिकायत की है। शिकायत पर कायमी दर्ज हो चुकी है। जांच की जा रही है।

स्पोर्ट्स टीचर विनोद शर्मा (फिलहाल पुलिस गिरफ्त में)।

​ 20 से ज्यादा छात्र-छात्राएं, जिनकी संख्या बढ़ने की आशंका है।

​पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट ( POCSO Act) और अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की। ​Edited By: Naveen R Rangiyal

: इंदौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य बच्चों से भी काउंसलिंग के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह सिलसिला कब से चल रहा था।ने बताया कि आरोपी स्‍कूल के होस्‍टल का वार्डन है। अभी उसके खिलाफ एक ही परिजन से शिकायत की है। शिकायत पर कायमी दर्ज हो चुकी है। जांच की जा रही है।Edited By: Naveen R Rangiyal