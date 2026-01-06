Indore Contaminated Water Case : दूषित पानी से मौतों पर मचा हाहाकार, जीतू पटवारी बोले- कैलाश विजयवर्गीय का हो इस्तीफा और महापौर पर चले मुकदमा

भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस इसे लेकर मैदान में उतर गई है। पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दें और महापौर बर्खास्त हों, दोनों पर हो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और महापौर पर FIR दर्ज होना चाहिए। वरना 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का जंगी आंदोलन होगा।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटवारी ने आरोप लगाया कि 'कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी' ने 20 साल के भ्रष्टाचार और लापरवाही से इंदौर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है।

21वीं सदी में भी गंदे पानी से 17 से अधिक लोगों की मौत हो जाना इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। साथ ही वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। भागीरथपुरा की घेरेबंदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है।