rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Indore Contaminated Water Case : दूषित पानी से मौतों पर मचा हाहाकार, जीतू पटवारी बोले- कैलाश विजयवर्गीय का हो इस्तीफा और महापौर पर चले मुकदमा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (18:33 IST)
भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस इसे लेकर मैदान में उतर गई है। पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दें और महापौर बर्खास्त हों, दोनों पर हो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और महापौर पर FIR दर्ज होना चाहिए। वरना 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का जंगी आंदोलन होगा।
ALSO READ: Operation Sindoor : फूट-फूटकर रोया पाकिस्तान का आतंकी मसूद अजहर, मारे गए परिवार के 10 लोग
 मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटवारी ने आरोप लगाया कि 'कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी' ने 20 साल के भ्रष्टाचार और लापरवाही से इंदौर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है।
ALSO READ: Delhi High Court का बड़ा बयान, छोटे बच्चे को गुप्तांग छूने के लिए मजबूर करना गंभीर यौन हमला
21वीं सदी में भी गंदे पानी से 17 से अधिक लोगों की मौत हो जाना इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। साथ ही वॉच टावर बनाए गए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। भागीरथपुरा की घेरेबंदी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है।
कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च
मंगलवार शाम कांग्रेस ने विभिन्न चौराहों पर कैंडल मार्च निकाला गया। पलसीकर कॉलोनी से हेमू कालानी चौराहे तक सज्जन वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। हेमू कालानी चौराहे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफा के मांग की गई। साथ नगर निगम भंग करने को लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। Edited by: Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिंसा प्रभावित सूडान में बिगड़ती स्थिति, वेनेज़ुएला में विशाल मानवीय आवश्यकताएं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels