Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का भाई बादशाह मिमरोट गिरफ्तार, कांग्रेस प्रदर्शन में पुलिस को अपशब्द कहने का आरोप

Advertiesment
badshah mimrot
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (12:25 IST) Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (12:29 IST)
google-news
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्षद सोनिला मिमरोट के भाई बादशाह मिमरोट को रविवार देर रात पंढरीनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस बादशाह को शांति भंग करने की आशंका के चलते जेल भेजने की तैयारी में है। थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बादशाह की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं ने एक प्रदर्शन किया था। इस दौरान महिला नेत्री ने पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे। इस मामले में बादशाह को भी आरोपित बनाया गया है।

डीसीपी सुनील मेहता ने टीम भेजकर बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। जिस केस में बादशाह को पकड़ा गया है, उसमें जमानती धाराओं में केस दर्ज है। वह बाहर न आ सके इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर दी है। सोमवार को उसे एसीपी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बादशाह की बहन सोनिला मिमरोट भाटिया वार्ड 45 से पार्षद है। सोनिला हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनी हैं। आज उनका पदभार ग्रहण है। बादशाह इसकी तैयारियों में लगा था। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर‍ लिया।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्शन में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जल्द लौटेंगे तमिलनाडु में फंसे मजदूर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels