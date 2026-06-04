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महू में नर्मदा फेस-3 पाइपलाइन फटी, लाखों गैलन पानी सड़क पर बहा, गरीबी में आटा हुआ गीला

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pani pipeline
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (17:34 IST) Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (17:41 IST)
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इंदौर में लोग जल सकंट से परेशान हैं, ऐसे में नर्मदा लाइन फूटने से हालात और बिगड़ गए हैं। गुरुवार को महू के समीप नर्मदा लाइन फूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी सड़क पर बह निकला। सड़के लबालब हो गईं। नजारा किसी नदी की तरह हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत पंप बंद कराए और पानी के बहाव को रोका। सप्लाई बंद होने के कारण इंदौर में टंकियां भरने का काम भी प्रभावित हुआ और इसका असर शुक्रवार को शहर में होने वाली जलापूर्ति पर पड़ सकता है।

यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे गैरिसन ग्राउंड के पास हुई। जहां नर्मदा फेस-3 की मुख्य पाइपलाइन ही फट गई। पाइपलाइन फटने से हजारों गैलन पानी तेज दबाव के साथ सड़क पर बहने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सड़क पर करीब आधा किलोमीटर तक पानी फैल गया था।

इसके बाद खुदाई कर लाइन को ठीक करने का काम शुरू किया गया। तेज बहाव के कारण पानी कुछ दुकानों और एक बैंक में भी घुस गया। लाइन फूटने के कारण सड़क के लगभग आधा किलोमीटर हिस्से में नदी जैसा नजारा देखने को मिला। अधिकारियों का कहना है कि यह लाइन नर्मदा तृतीय चरण की थी। इसी लाइन से महू में भी जलापूर्ति होती है। सामान्य दिनों में शहर की टंकियां चार से पांच मीटर तक भरी जाती हैं, लेकिन अब उनमें केवल दो से तीन मीटर तक ही पानी भर पाएगा। इससे शहर की 60 से अधिक टंकियां प्रभावित होंगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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