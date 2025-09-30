Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगल

Advertiesment
हमें फॉलो करें sitla mata bazaar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (17:20 IST)
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
इंदौर इन दिनों लव जिहाद की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में भापजा विधायक और पूर्व महापौर के बेटे एकलव्‍य गौड़ ने सीतलाबाजार की दुकानों से मुस्‍लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का अभियान चलाया था।

एकलव्‍य गौड़ का कहना है कि दुकानों में काम करने वाले मुस्‍लिम कर्मचारी हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इसलिए इन्‍हें नौकरी से निकाला जाए। इसके बाद कुछ व्‍यापारियों ने मुस्‍लिम कर्मचारियों को अपनी दुकानों से निकालने की कार्रवाई भी की है।
ALSO READ: दिग्‍विजय सिंह पर हिंदू संगठन ने फेंकी चूड़ियां, लव जिहाद से गरमाई राजनीति, इंदौर में पूर्व महापौर के बेटे के बयान पर बवाल
दिग्‍विजय पहुंचे थे सराफा थाने : इस पूरे कांड के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्‍विजय सिंह ने इस अभियान के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस अभियान को प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। इसके बाद शनिवार को पूर्व सीएम दिग्‍विजय सिंह इंदौर के सीतलामाता बाजार और सराफा थाना एकलव्‍य के खिलाफ एफआईआर के लिए पहुंचे थे। जहां हिंदू संगठन के सदस्‍यों और कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया और उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी थी।
ALSO READ: नो एंट्री पर मुस्‍लिम कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहा, क्‍यों छीन रहे रोजगार, एकलव्‍य बोले, जिहादी मानसिकता के खिलाफ है लड़ाई
अब एकलव्‍य गौड़ ने लगाए बैनर पोस्‍टर : इसके बाद एकलव्‍य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्‍टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्‍टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्‍टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।
webdunia

क्‍या कहा व्‍यापारियों ने : सीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने वेबदुनिया को बताया कि इस पूरे अभियान के बाद कुछ व्‍यापारियों ने मुस्‍लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। व्‍यापारियों का कहना है कि भरोसा कर के कई सालों पहले रखे गए कर्मचारियों की भी इस तरह की शिकायतें आ रही थीं, इसके बाद सीतलामाता बाजार के व्‍यापारी इस अभियान में एकलव्‍य गौड़ के साथ हैं।

खजराना पार्षद ने कही ये बात : इस पूरे विवाद के बाद जब सीतलामाता बाजार के व्‍यापारियों ने कुछ कर्मचारियों को अपने यहां से हटा दिया है। ऐसे में इंदौर के खजराना के वार्ड 39 की पार्षद रुबीना खान ने खजराना के हिंदू और मुसलमान दुकानदारों से अपील की है कि सीतलामाता बाजार से निकाले गए मुस्‍लिम कर्मचारियों को वे अपने यहां काम दें। उन्‍होंने कहा कि खजराना कपड़ों का बड़ा बाजार है, यहां का माल किफायती भी है, सभी यहां आए और खरीददारी करें। यहां सबका स्‍वागत है। बता दें कि खजराना क्षेत्र इंदौर का मुस्‍लिम बहुल क्षेत्र है।

क्‍यों इंदौर में गरमाई राजनीति : बता दें कि सीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और भागीदारों को हटाने के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के फरमान जारी किया था कि मुस्‍लिम कर्मचारियों को दुकानों से हटाया जाए। इस पर अब राजनीति धीरे-धीरे गरमाने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र एकलव्‍य पर एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। इस बीच बाजार में भी इस पूरे प्रकरण पर सरगर्मी तेज हो गई है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels