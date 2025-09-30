रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
इंदौर इन दिनों लव जिहाद की लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। हाल ही में भापजा विधायक और पूर्व महापौर के बेटे एकलव्य गौड़ ने सीतलाबाजार की दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का अभियान चलाया था।
एकलव्य गौड़ का कहना है कि दुकानों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इसलिए इन्हें नौकरी से निकाला जाए। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने मुस्लिम कर्मचारियों को अपनी दुकानों से निकालने की कार्रवाई भी की है।
दिग्विजय पहुंचे थे सराफा थाने :
इस पूरे कांड के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस अभियान के खिलाफ मोर्चा खोला है और इस अभियान को प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। इसके बाद शनिवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इंदौर के सीतलामाता बाजार और सराफा थाना एकलव्य के खिलाफ एफआईआर के लिए पहुंचे थे। जहां हिंदू संगठन के सदस्यों और कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया और उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी थी।
अब एकलव्य गौड़ ने लगाए बैनर पोस्टर : इसके बाद एकलव्य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।
क्या कहा व्यापारियों ने : सीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने वेबदुनिया को बताया कि इस पूरे अभियान के बाद कुछ व्यापारियों ने मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। व्यापारियों का कहना है कि भरोसा कर के कई सालों पहले रखे गए कर्मचारियों की भी इस तरह की शिकायतें आ रही थीं, इसके बाद सीतलामाता बाजार के व्यापारी इस अभियान में एकलव्य गौड़ के साथ हैं।
खजराना पार्षद ने कही ये बात : इस पूरे विवाद के बाद जब सीतलामाता बाजार के व्यापारियों ने कुछ कर्मचारियों को अपने यहां से हटा दिया है। ऐसे में इंदौर के खजराना के वार्ड 39 की पार्षद रुबीना खान ने खजराना के हिंदू और मुसलमान दुकानदारों से अपील की है कि सीतलामाता बाजार से निकाले गए मुस्लिम कर्मचारियों को वे अपने यहां काम दें। उन्होंने कहा कि खजराना कपड़ों का बड़ा बाजार है, यहां का माल किफायती भी है, सभी यहां आए और खरीददारी करें। यहां सबका स्वागत है। बता दें कि खजराना क्षेत्र इंदौर का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।
क्यों इंदौर में गरमाई राजनीति : बता दें कि सीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और भागीदारों को हटाने के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के फरमान जारी किया था कि मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों से हटाया जाए। इस पर अब राजनीति धीरे-धीरे गरमाने लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र एकलव्य पर एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी। इस बीच बाजार में भी इस पूरे प्रकरण पर सरगर्मी तेज हो गई है।