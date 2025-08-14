सड़कों से भी हटा देंगे तो कहां जाएंगे डॉग, दिल्‍ली से लेकर इंदौर तक प्रदर्शन, SC के आदेश के खिलाफ नाराजगी

इंसानों पर भरोसा कैसे करे कुत्‍ते : कुणाल सिंह ने बताया कि आए दिन कुत्‍तों के प्रति हिंसा, उनके साथ दुर्व्‍यवहार और दुत्‍कारने की वजह से उन पर मनोवैज्ञानिक असर हुआ है। ऐसे में खाना भी नहीं मिलता है तो वे कई बार हिंसक हो जाते हैं। उन्‍होंने बताया कि 50 लोग उनके साथ दुर्व्‍यवहार करते हैं ऐसे में कुत्‍ते इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह होता है कि अच्‍छे इरादे से उनके पास जाने वाले को भी वे काट लेते हैं।





शहरों से हटाना कोई हल नहीं : सरिता मेहता ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश से पूरी तरह से असहमत है, कुत्‍तों की समस्‍या से ऐसे नहीं निपटा जा सकता। अगर दिल्‍ली से कुत्‍ते हटा लिए गए तो 3 लाख कुत्‍ते पास के गाजियाबाद से दिल्‍ली में आ जाएंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। उन्‍हें शहरों से हटा देना कोई समाधान नहीं है। कुल मिलाकर दिल्‍ली से लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ, बैंगलोर समेत कई राज्‍यों के शहरों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लोगों में गुस्‍सा है और प्रदर्शन किए जा रहे है।





बता दें कि डॉग के अधिकारों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, कपिल देव, जॉन अब्राहिम, भूमि पेडेनकर, जान्‍हवी कपूर, वरुण धवन समेत कई सेलिब्रेटीज और नागरिक सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि कुत्‍तों को शहरों से बेदखल करने की बजाए शहरों में ही उनके लिए कोई वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था तय की जाना चाहिए। कुत्‍तों के अधिकारों के लिए सोशल मीडिया में भी लगातार ट्रेंड चल रहा है।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल