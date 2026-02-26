Festival Posters

अर्धनग्न होकर किसानों ने इंदौर कलेक्‍टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पूर्वी बायपास का किया विरोध

naked farmers
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:48 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:51 IST)
इंदौर में किसानों ने पूर्वी बायपास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर्वे शुरू होने पर किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस विरोध में महू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसान शामिल हैं। इसमें 30 से ज्यादा क्षेत्रों के सैकड़ों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि विकास के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है और उनके रोजगार खेती से दूर किया जा रहा है।

इसके विरोध में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को महू आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया। वे पूर्वी बायपास के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि सड़क के लिए खेती की उपजाऊ जमीन किसानों से ली जा रही है और बदले में पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसान अपने साथ तख्तियां भी लेकर आए थे। जिन पर लिखा था किसानों से उपजाऊ जमीन मत छीनों। खेती ही हमारा रोजगार है। किसानों को मत सताओ।

महू के अलावा पिवडाय, कंपेल, जोशी गुराडिया सहित 30 से ज्यादा क्षेत्रों के सैकड़ों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूर्वी बायपास का सर्वे शुरू कर दिया है, जबकि पश्चिम के बायपास को भी बनाया जा रहा है।

इसके लिए दस से ज्यादा गांव में जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। शहर में बाईपास की एक नई रिंग आने वाले वर्षों में तैयार होगी लेकिन इस बाईपास के लिए वे किस तैयार नहीं है जिनकी जमीन सड़क के लिए ली जा रही है।

उनका कहना है कि बाईपास को कम उपजाऊ या बंजर जमीन वाले हिस्से में बनाना चाहिए। प्राधिकरण 70 किलोमीटर लंबा बायपास बना रहा है, जो महू से मांगलिया गांव के आगे बनेगा। इसके अलावा पूर्व में एक और बायपास बनाया जा रहा है। बीस साल पहले राऊ से देवास तक बायपास का निर्माण किया जा चुका है। 
Edited By: Naveen R Rangiyal

