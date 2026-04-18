उन्होंने वर्ष 1988 में उत्तरी आयरलैंड के ब्रिटिश नागरिक, जल अभियंता (बिना औपचारिक डिग्री) जेम्स (जिम्मी) मगिलिगन से विवाह किया। उन्होंने 76 एकड़ और फिर 6 एकड़ जमीन में रेनवाटर हर्वेस्टिंग में सबसे बड़ा काम कर उसे उपजाऊ और सस्टेनेबल बनाया। जिम्मी मगिलिगन को वर्ष 2008 में महारानी एलिज़ाबेथ द्वारा ग्रामीण भारत में सामाजिक कार्यों एवं वैकल्पिक ऊर्जा के योगदान के लिए 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE)' से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1986 से 2011 तक भारत में यूके बहाई पायनियर के रूप में रहकर सेवा कार्य किया।