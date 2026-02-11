rashifal-2026

पति से रिश्ते सुधारने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, उसी से कर बैठी अफेयर, हो गई फरार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (13:22 IST)
इन दिनों अफेयर के अजीब मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में एक ऐसा चौंकाने वाला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। एक पत्‍नी का अपने पति से रिश्‍ते ठीक नहीं चल रहे थे। वो रिश्‍ते ठीक करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी। लेकिन उसी तांत्रिक के साथ अफेयर कर बैठी और उसी के साथ फरार हो गई।

मामला इंदौर के बाणगंगा थाना का है। यहां रहने वाली एक महिला अचानक सोने-चांदी के जेवर और नगदी रकम लेकर घर से लापता (missing) हो गई। महिला के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला एक तांत्रिक (tantrik) के साथ फरार हुई थी, जिसे बाद में भोपाल से बरामद कर लिया गया।

मामले की जानकारी देते हुए एसीपी रुबीना मिजबानी ने बताया कि महिला के लापता होने के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। सबसे पहले महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि पति और परिवार के बयानों में कई बिंदुओं पर अंतर था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महिला की लोकेशन ट्रेस की।

तकनीकी जांच में महिला की अंतिम लोकेशन भोपाल में पाई गई, जिसके बाद इंदौर पुलिस की टीम ने भोपाल जाकर महिला को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। महिला के पास से कुछ सोने-चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल महिला को इंदौर लाकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस को क्‍या बताया महिला ने : पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपने पति से लंबे समय से परेशान थी। इसी दौरान उसकी पहचान राकेश जाटव नामक युवक से हुई, जो तांत्रिक क्रिया और पूजा-पाठ करवाने का काम करता था। महिला ने बताया कि घरेलू परेशानियों को लेकर राकेश द्वारा पूजा-पाठ के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे नजदीकियां हो गईं। घरेलू तनाव से परेशान होकर महिला ने राकेश के साथ जाने का फैसला किया। महिला के साथ फरार हुआ युवक राकेश जाटव तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर लोगों को प्रभावित करता था। इस पहलू को भी जांच में शामिल किया गया है कि कहीं महिला को बहला-फुसलाकर या मानसिक रूप से प्रभावित कर तो नहीं ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है
Edited By: Naveen R Rangiyal

