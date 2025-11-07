Festival Posters

लैब में फटा केमिकल फ्लास्क, एसिड गिरने से स्‍कूली बच्चे घायल, आखिर कैसे हुआ हादसा?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (19:10 IST)
इंदौर में बच्‍चों की जान से खेलने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, लैब में प्रयोग के दौरान हाइड्रोक्लोराइड एसिड का फ्लास्क टूटने से 4-5 छात्र व एक शिक्षक मामूली घायल हो गए। स्कूल ने तुरंत सभी को प्राथमिक उपचार दिया और अभिभावकों को सूचित किया। हालांकि सभी छात्र सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से घर लौट गए।

बता दें कि शहर के कनाड़िया इलाके में स्थित स्कूल में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल की लैब में एक हादसा हो गया। यहां केमिस्ट्री लैब में केमिकल गिरने से कुछ छात्र और एक शिक्षक घायल हो गए। स्कूल प्रशासन ने तुरंत सभी को प्राथमिक उपचार दिया। ये तो अच्‍छा रहा कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है।

क्या है पूरा मामला : घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल डॉ. ललिता सिंह ने अभिभावकों को एक पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की। पत्र के मुताबिक, कक्षा सातवीं के छात्रों को रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) का एक प्रयोग दिखाया जा रहा था। इसी दौरान, 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोराइड एसिड का एक फ्लास्क टूट गया। फ्लास्क टूटने से एसिड की कुछ बूंदें और कांच के छोटे-छोटे टुकड़े वहां मौजूद शिक्षक और 4-5 छात्रों पर गिर गए।

स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सभी प्रभावित छात्रों और शिक्षक को तुरंत एक त्वचा विशेषज्ञ (dermatologist) के परामर्श से प्राथमिक उपचार दिया गया। संबंधित छात्रों के अभिभावकों को भी स्कूल प्रधानाचार्यों द्वारा तुरंत सूचित कर दिया गया। प्रिंसिपल के अनुसार, सभी छात्र ठीक हैं, उन्होंने स्कूल में दोपहर का भोजन भी किया और हमेशा की तरह स्कूल बस से घर के लिए रवाना हुए।

इस घटना की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनाड़िया पुलिस भी जांच के लिए स्कूल पहुंची। टीआई सहर्ष यादव और उनके साथ पुलिसकर्मियों ने स्कूल प्रशासन से बात कर मामले की जानकारी जुटाई।
Edited By: Navin Rangiyal

