Publish Date: Fri, 29 May 2026 (13:28 IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 (13:30 IST)
इंदौर के एमवाय अस्पताल में शुक्रवार की सुबह एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे का यह शव इमरजेंसी वार्ड के सामने बने बाथरूम में मिला है। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, अस्पताल प्रशासन को खबर दी गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सूचना के बाद एमवाय अस्पताल की पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है।
पुलिस ने बताया कि सुबह कुछ लोग बाथरूम पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां एक नवजात का शव पड़ा देखा। लोगों ने तुरंत मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सफाई कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
3 महीने का हो सकता है बच्चा : शुरुआती जानकारी में नवजात की उम्र करीब तीन महीने बताई जा रही है। शव को अस्पताल के CHMO कक्ष में रखवाया गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया।
घटना के बाद सुरक्षा पर सवाल : घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात हैं और कई स्थानों पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस अब कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात का शव अस्पताल के बाथरूम तक कैसे पहुंचा। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह बच्चा किस का है और कैसे इसकी मौत हुई।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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