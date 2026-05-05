इंदौर के जैन मंदिर में चोरी, अष्टधातु मूर्तियां और चांदी का छत्र ले उड़े बदमाश, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

इंदौर के एरोड्रम के नवग्रह जिनालय में रविवार रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर से मूर्तियां, कलश, छत्र और बर्तन चुराकर ले गए। यह चोरी रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई। सुबह जब मंदिर में भक्त पहुंचे तो मूर्तियां गायब देख चौक गए और एरोड्रम पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर फिंगरप्रिंट लिए और चोरों के सीसीटीवी फुटेज जुटाए। अब उनकी तलाश की जा रही है।





पहली दानपेटी में पैसे नहीं मिले : पुजारी नीतेश जैन और मंदिर के सहयोगी अशोक जैन ने बताया बदमाशों के हाथ में सब्बल, टॉमी और अन्य औजार थे। बदमाशों ने एक दानपेटी में सब्बल घुसाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बाकी पेटियों को छुआ भी नहीं। ये पेटियां हर महीने की 1 तारीख को खोली जाती हैं, इसलिए वे खाली थीं।





क्‍या क्‍या चुरा गए बदमाश : नीतेश के अनुसार चोर यहां से चांदी की 5, अष्टधातु की 4 मूर्तियां, चांदी की बड़ी पांडुशिला, दो बड़ी झारियां, चांदी के 28 कलश, आरती की दो थालियां, चवर सहित अन्य सामान ले गए। चौकीदार राकेश त्रिवेदी ने बताया रात 10.30 बजे मंदिर के पट बंद किए थे। सुबह 5 बजे खोला तब चोरी के बारे में पता चला। एरोड्रम थाना पुलिस के मुताबिक सुबह मंदिर के पट खोले गए तो गर्भगृह से मूर्तियां गायब थीं। बदमाश पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे थे।





कपड़ा बांधकर दिया वारदात को अंजाम : मंदिर में कैमरे भी लगे थे और तीनों युवक चोरी करते हुए तस्वीरों में कैद हो गए। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उनकी उम्र 25 से 30 के बीच है। पुलिस को आशंका है कि यह वारदात संगठित चोर गिरोह ने की है और यह बाग-टांडा इलाके का गिरोह हो सकता है। चोरी के बाद वे किस तरफ भागे, इसके फुटेज भी पुलिस जुटा रही है। पुलिस को कुछ सुराग भी मिले है।





बाहर पहरा देते रहे दो बदमाश : मंदिर में घुसने के लिए चोरों ने मंदिर के पीछे का रास्ता चुना। वे गेट तोड़कर घुसे। पांच चोर मंदिर में चोरी करने आए थे। तीन मंदिर के भीतर घुसे, जबकि दो चोर बाहर पहरा दे रहे थे, ताकि किसी के आने पर वे मंदिर में अपने साथियों को सूचना दे सकें। तीन चोर मंदिर में आधे घंटे तक रुके और चांदी और अष्टधातु की आठ मूर्तियां चुरा कर ले गए। इसके अलावा एक कलश, एक चांदी का छत्र और दो बर्तन भी उन्होंने चोरी किए।

Edited By: Naveen R Rangiyal