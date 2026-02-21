Festival Posters

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर होली के प्राकृतिक रंगों का प्रशिक्षण 22 फरवरी से

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर होली के रंगों का प्रशिक्षण

WD Feature Desk

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (10:01 IST)
जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर पर होली के लिए प्राकृतिक रंगों का एक सप्ताह का (22 - 27 फरवरी 2026) प्रशिक्षण प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण को समर्पित समाज सेविका सेंटर की निदेशिका पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन देंगी। प्रशिक्षण 22 फरवरी से प्रतिदिन 10 से 12.30 बजे रहेगा।

वे पिछले 15 सालों से हर साल स्वंय निशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। इसका व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ आजीविका के लिए भी उपयोगी है। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल सुरक्षित और स्वस्थ होली खेलना सीखना है।
 
नेचुरल रंगों से होली इसमें नेचुरल रंगों से होली का त्योहार कैसे मनाया जाए, यह सिखाएंगी क्योंकि बहुत से लोग केमिकल रंगों से खेलने के डर से होली नहीं खेलते। वे अपने चेहरे, आंखों, गले को बचाने और ज़बरदस्ती रंग फेंकने से बचना चाहते हैं! 
 
जनक दीदी के अनुसार होली क्लाइमेट इमरजेंसी के सॉल्यूशन में से एक है और पर्यावरण और लोगों की सेहत की रक्षा करता है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने त्योहारों और ज़िंदगी के हर मौके पर नेचर के प्रति सेंसिटिव रहें! प्लास्टिक में पैक किए गए अननेचुरल आर्टिफ़िशियल केमिकल रंग और मिलावटी चीज़ों को बदलने की जरूरत है, शुद्धता, सादगी और नेचुरल चीज़ों और चीज़ों का इस्तेमाल हमारे शरीर, मन और पैसे को बचा सकता है! इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा! 
 
आओ होली ऐसे खेलें जो तन-मन को प्रेम से रंग दे। ध्यान रखें कि हमारी पवित्र और सकारात्मक खुशियां वाट्सएप मैसेज और रील में खो न जाएं और हम अगली होली का इंतज़ार करें! साफ़ सुंदर और सुरक्षित एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचुरल रंगों से होली खेलकर नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करके पवित्रता और सादगी से होली खेलकर हम अपना तन, मन और पैसा बचा सकते हैं। 
 
जनक दीदी असली फूलों और फलों गुलाब, बोगनविलिया, अंबाड़ी, पलाश, सिन्दूर, पारिजात, पोई, चुकंदर से सूखे और गीले नेचुरल रंग बनाना सिखाएंगी। ट्रेनिंग सभी उम्र के लोगों के लिए है, कोई फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जनक पलटा मगिलिगन पर स्वीकृति लेने के बाद आ सकते हैं janakjimmy@gmail .com प्रशिक्षण निशुल्क है।
 
डॉ. श्रीमति जनक पलटा मगिलिगन, 9893719609 [email protected] 
जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर,
सनावादिया (मल्हार कोल्ड स्टोरेज के पीछे)
 

