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इंदौर पुलिस की ये कैसी सनक, हेलमेट के चक्कर रोकी बुलेट, चाबी निकालने की कोशिश में सड़क पर गिरीं युवतियां, लोग गुस्‍साए

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Gujarat Traffic Drive
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (15:30 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (15:32 IST)
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इंदौर में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई में कई बार जोर जबरदस्‍ती इस हद तक की जा रही है कि लोगों की जान पर बन आ रही है। इंदौर में हेलमेट की कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पलासिया इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसवालों की लापरवाही से दो युवतियां बुलेट से गिर गईं और एक युवती के हाथ की कोहनी छिल गई। हालांकि यह वीडियो दो हफ्ते पुराना है।

बता दें कि शुक्रवार को महू नाके पर हेलमेट को लेकर भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे के साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो ट्रैफिक टीआई सहित तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की हेलमेट चेकिंग पूरे शहर के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इस बीच गर्मी की वजह से कई लोग हेलमेट पहनने से इनकार कर रहे हैं।

चाबी निकालने में गिरी बुलेट : प्रत्‍यक्षदर्शियों के मुताबिक ग्रीन सिग्नल चालू होते ही सिग्नल के दूसरे छोर पर पुलिसवाले वाहन चालकों को पकड़ने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। एक बुलेट सवार युवक दो युवतियों को बैठाकर सिग्नल पार कर रहा था। उसने पुलिसवाले को सामने खड़ा देख बुलेट मोड़ी तो पुलिसवाला भी उसके पीछे दौड़ा और उसकी चाबी निकालने के चक्कर में बुलेट गिर गई, जिससे पीछे बैठी दो युवतियों को चोट आई। एक युवती का तो हाथ छिल गया। तेज धूप में वह घबरा गई थी। उस दौरान भी अन्य वाहन चालकों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया था।

भाजपा नेता को मारा था चांटा : बता दें कि शुक्रवार को भाजपा नेता वीरेंद्र शेंडगे ने आरोप लगाया था कि वे चौराहे से गुजर रहे थे तभी एसआई लक्ष्‍मी धार्वे ने उन्‍हें रोका और आते ही थप्‍पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा चालान बनाने की बात पर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की और एक घंटे से ज्‍यादा देर के लिए चक्काजाम कर दिया।

इस दौरान सीटी बसें रोकी, वाहन चालकों को जाने से रोका गया। सीटी बस को रास्‍ते में खड़ा कर के रोड ब्‍लॉक किया गया। मौके पर बड़ी संख्‍या में लोग और भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। इंदौर में ट्रैफिक के नियमों को लेकर लगातार व्‍यवस्‍था खराब होती जा रही है। वहीं, पुलिस की उपलब्‍धता और उनकी सख्‍ती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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