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14 जून विश्व रक्तदाता दिवस विशेष: 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान का रिकॉर्ड

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Doctor Abhijeet Tayde
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:08 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (13:13 IST)
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इंदौर। इंदौर के 'रक्तवीर' नाम से मशहूर डॉ. अभिजीत तायड़े ने पिछले 29 वर्षों में 133 बार रक्तदान कर एक अनूठी मिसाल कायम की है। दशकों से लोगों की जान बचा रहे डॉ. तायड़े ने इतनी बार रक्तदान कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
 

'रक्तवीर' डॉ. अभिजीत तायड़े का परिचय

निवासी व पद: इंदौर के विज्ञान नगर निवासी डॉ. अभिजीत तायड़े वर्तमान में इंडेक्स एवं अमलतास मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।
रक्त समूह (Blood Group): उनका ब्लड ग्रुप 'ओ-पॉजिटिव' (O-Positive) है।
सम्मान: समाज सेवा और इस अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 'इंदौर गौरव अवार्ड' सहित कई अन्य प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
जीवन का संकल्प: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह लक्ष्य बना लिया था कि वे हर जरूरतमंद की मदद के लिए रक्तदान करेंगे। वे हर समय रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई महादान नहीं है।
 

"डोनेट ब्लड, सेव लाइफ" समूह और सेवा कार्य

डॉ. अभिजीत तायड़े केवल व्यक्तिगत रक्तदान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज की मदद के लिए उन्होंने एक रक्तदान समूह भी बनाया है, जिसका नाम "डोनेट ब्लड, सेव लाइफ" है।
कार्यप्रणाली: इस समूह का कोई भी सदस्य जरूरत पड़ने पर कभी भी और कहीं भी रक्तदान करने पहुँच जाता है।
इन बीमारियों में मददगार: इस ग्रुप के माध्यम से दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से रक्त उपलब्ध कराया जाता है।
अन्य सामाजिक कार्य: नियमित रक्त उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस समूह द्वारा शहर में नशामुक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: यदि किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता हो, तो वह इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकता है: 9977070185, 9630098978
 

रक्तदान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और फायदे

विश्व रक्तदाता दिवस (14 जून) के अवसर पर डॉ. तायड़े शहर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने रक्तदान से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए हैं:
कौन कर सकता है रक्तदान: 18 से 60 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है।
एक दान, तीन जान: आपके द्वारा दान किए गए मात्र एक यूनिट रक्त से तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है।
पूरी तरह सुरक्षित: रक्तदान एक अत्यंत सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे दाता के स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
नियमित आवश्यकता: थैलेसीमिया, सिकल सेल और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर 15 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है।
 

प्रेरणा और संदेश

डॉ. अभिजीत तायड़े के इन निस्वार्थ प्रयासों ने न जाने कितने ही लोगों को जीवनदान दिया है और समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाया है। वे वास्तव में समाज के असली हीरो हैं, जिनकी प्रेरणा से अन्य लोग भी इस नेक कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका कहना है कि समय पर रक्त मिलने से किसी का जीवन बच सकता है, और इस सेवा के बदले वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि रक्त देने वाला और रक्त प्राप्त करने वाला, दोनों हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें।

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