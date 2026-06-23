24 जून का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसी महानायिका के आत्म बलिदान को नमन करने का दिन है, जिसने दिल्ली के मुगल सम्राट के सामने सिर झुकाने के बजाय अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना बेहतर समझा। वर्ष 2026 में भी उनका यह अदम्य साहस हर देशवासी को गौरवान्वित करता है। आइए, उनके प्रेरक जीवन को 3 मुख्य श्रेणियों में एक नए और ओजस्वी अंदाज़ में समझते हैं।

1. चंदेल वंश की बेटी से गोंडवाना की कुशल शासिका (परिचय एवं कुशल नेतृत्व) तेजस्वी जन्म और नामकरण: बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले के राजा कीर्तिसिंह चंदेल के घर 5 अक्टूबर 1524 को एक कन्या ने जन्म लिया। उस दिन दुर्गाष्टमी का पावन पर्व था, इसलिए नाम रखा गया 'दुर्गावती'। वे बचपन से ही अपने नाम के अनुरूप अद्वितीय सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अदम्य साहस की धनी थीं।

विवाह और अचानक आया संकट: दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था; विवाह के मात्र 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का असमय निधन हो गया।

साम्राज्य का कुशल संचालन: इस संकट की घड़ी में रानी घबराईं नहीं। उनका पुत्र नारायण केवल 3 वर्ष का था, इसलिए रानी ने स्वयं गढ़मंडला (वर्तमान जबलपुर केंद्र) की सत्ता संभाली। उन्होंने लगभग 16 वर्षों तक न केवल कुशलता से राजकाज चलाया, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई भव्य मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं भी बनवाईं।

2. दुश्मनों पर काल बनकर टूटने वाली वीरांगना (शौर्य, पराक्रम और सैन्य कुशलता) बाजबहादुर को सिखाया सबक: मालवा के स्त्री-लोलुप सूबेदार बाजबहादुर ने जब रानी के राज्य और सम्मान पर बुरी नजर डाली, तो रानी दुर्गावती के पराक्रम के सामने उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जब उसने दोबारा हिम्मत की, तो रानी ने उसकी पूरी सेना का समूल नाश कर दिया, जिसके बाद उसने कभी गोंडवाना की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।

तीन मुस्लिम राज्यों को दी शिकस्त: रानी के सैन्य कौशल का खौफ ऐसा था कि उन्होंने अपने आसपास के तीन बड़े मुस्लिम राज्यों को बार-बार युद्ध में धूल चटाई। इस पराजय से वे राज्य इतने डर गए कि उन्होंने गोंडवाना की सीमाओं से दूरी बना ली। इन जीतों से रानी को अपार वैभव और संपत्ति भी मिली।

निडर शिकारी: रानी दुर्गावती के भीतर क्षत्राणी का खून दौड़ता था। उन्हें शिकार का बेहद शौक था। यदि उन्हें राज्य में कहीं शेर होने की सूचना मिलती, तो वे तुरंत उसका शिकार करने निकल पड़ती थीं और जब तक उस हिंसक पशु को मार नहीं लेती थीं, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती थीं।

3. अकबर के अहंकार को चुनौती और महाबलिदान (अंतिम संघर्ष एवं अमर सम्मान) अकबर की कुदृष्टि और रानी का संकल्प: मुगल सम्राट अकबर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां ने अकबर को रानी के खिलाफ भड़काया। अकबर इस स्वाभिमानी रानी को अपने हरम (रनवासे) की शोभा बनाना चाहता था। जब यह संदेश रानी तक पहुंचा, तो उन्होंने मुगलों की गुलामी और इस अपमान को स्वीकार करने के बजाय युद्ध के मैदान में अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ना चुना।

ऐतिहासिक कटार और आत्म-बलिदान: 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। जब युद्ध भूमि (जबलपुर-मंडला मार्ग पर बरेला के पास, नारिया नाला) में वे चारों ओर से दुश्मनों से घिर गईं और उन्हें लगा कि जीवित रहते मुगलों के हाथ आना निश्चित है, तो उन्होंने दुश्मन के हाथों अपमानित होने के बजाय अपनी ही कटार अपने सीने में घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हुईं। (हालांकि बाद में उनके देवर चंद्रशाह ने मुगलों की अधीनता मान ली)।

अमर प्रतीक और सम्मान: जिस पावन धरती पर रानी ने प्राण त्यागे, वहां आज उनका भव्य स्मारक बना है, जहां हर साल 24 जून को 'बलिदान दिवस' मनाया जाता है। इस महान वीरांगना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने 24 जून 1988 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। रानी दुर्गावती का शौर्य आज भी हर हिंदुस्तानी के दिलों में राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रहा है।