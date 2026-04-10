भारत के 14 अनोखे गांव, जिनकी अजीब परंपराएं जानकर रह जाएंगे हैरान

India Unique Villages: भारत बहुत ही सुंदर और सभी तरह के रोमांच से भरा देश है। तीन ओर समुद्र है तो एक ओर रेगिस्तान भी है। दुनिया के सबसे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है तो बर्फीले स्थान भी है। भयानक जंगल है तो दूर तक फैले पठार और मैदान भी है। इसी भारत के गांवों को भी बहुत ही सुंदर, परंपरागत के साथ ही अजीब भी माना गया है। इसमें से तो कुछ ऐसे गांव है जिनके अनोखेपन के कारण वे दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही 14 गांवों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

गांवों का भारत: भारत में करीब 10 से 12 महानगर होंगे जिनकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। 40 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को 'महानगर' कहा जाता है। 500 से अधिक शहर और 10000 के आसपास कस्बे होंगे। भारत में कुल गांवों की संख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास मानी जाती है। भारत की लगभग 65% से 68% आबादी आज भी इन्हीं गांवों में निवास करती है। भारत विविधताओं का देश है, और यहां के कुछ गांव तो इतने अनोखे हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपको भारत के कुछ ऐसे ही 'अजूबे' गांवों की सैर पर ले चलते हैं।

भारत के अनोखे गांव 1. शनि शिंगणापुर (महाराष्ट्र) - बिना दरवाजों वाला गांव इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां किसी भी घर में दरवाजे और कुंडी नहीं है। लोग अपनी कीमती चीजें और गहने भी खुले में रखते हैं। मान्यता है कि भगवान शनि स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। यहां तक कि गांव के बैंक में भी दरवाजे नहीं हैं।

2. कोडिन्ही (केरल)- 'जुड़वा बच्चों' का गांव केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित इस गांव को "ट्विन टाउन" कहा जाता है। यहां करीब 2000 परिवार रहते हैं और उनमें 400 से अधिक जुड़वा जोड़े हैं। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं कि यहां इतने जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं।

3. कुलधरा (राजस्थान)- रातों-रात खाली हुआ 'भूतिया' गांव जैसलमेर के पास स्थित यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहां के पालीवाल ब्राह्मण अपने सम्मान की रक्षा के लिए रातों-रात इस गांव को छोड़कर चले गए थे और जाते समय श्राप दे गए थे कि यहां कोई दोबारा नहीं बस पाएगा।

4. मावलिननॉन्ग (मेघालय)- एशिया का सबसे साफ गांव इसे "एशिया का सबसे स्वच्छ गांव" होने का गौरव प्राप्त है। यहां हर घर के बाहर बांस के डस्टबिन रखे होते हैं और गांव वाले खुद सफाई करते हैं। यहां की खूबसूरती और अनुशासन किसी विकसित देश के शहर से भी बेहतर है। यहां पर साथ ही एक छोटी सी चट्टान पर एक बहुत बड़ी चट्टान का बैलेंस भी है।

5. मट्टूर (कर्नाटक)- जहां आज भी बोली जाती है संस्कृत आधुनिकता के इस दौर में भी इस गांव के लोग आपस में बातचीत के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यहां के बच्चे, बड़े और यहां तक कि दुकानदार भी धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हैं। गांव वाले अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में 100% संस्कृत बोलते हैं। यह गांव प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवित उदाहरण है।

6. लोंगवा (नागालैंड)- एक घर, दो देश यह गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस गांव के मुखिया (अंग) का घर इतना अनोखा है कि उसका आधा हिस्सा भारत में और आधा म्यांमार में है। यहां के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है और वे बिना पासपोर्ट के सीमा पार कर सकते हैं।

7. हिवरे बाजार (महाराष्ट्र)- करोड़पतियों' का गांव कभी सूखे की मार झेलने वाला यह गांव आज भारत का सबसे अमीर गांव है। यहां रहने वाले 1,200 लोगों में से 60 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। ग्रामीणों ने जल संरक्षण और आधुनिक खेती के जरिए अपनी किस्मत खुद बदली है।

8. मलाणा (हिमाचल)- लोकतंत्र का जनक हिमाचल प्रदेश का 'मलाणा' गांव खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है और यहां के लोग बाहरी लोगों को अपनी चीजों को छूने तक की इजाजत नहीं देते।

9. शेतफल, (महाराष्ट्र)- सांपों का गांव यहां की अनोखी बात यह है कि गांव वालों के हर परिवार में सांप उनके परिवार के सदस्य की तरह रहता है। इसे दुनिया भर में "सांपों के गांव" के रूप में जाना जाता है। यहां सांप घरों के अंदर, रसोई में और यहां तक कि बच्चों के पालने के आसपास भी खुलेआम घूमते हैं। हैरानी की बात यह है कि गांव के लोग इनसे बिल्कुल नहीं डरते। इस गांव की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि जब भी कोई नया घर बनाया जाता है, तो छत या दीवार के एक कोने में एक खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसे 'देवस्थानम' कहा जाता है। यह स्थान विशेष रूप से सांपों के आराम करने के लिए बनाया जाता है। ग्रामीण मानते हैं कि अगर घर में सांपों के लिए जगह नहीं होगी, तो यह अशुभ होगा।

10. पुंसारी, (गुजरात)- पहला स्मार्ट विलेज गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी (Punsari) गांव को भारत का 'पहला स्मार्ट विलेज' कहा जाता है। पूरे गांव में हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। गांव के हर मुख्य चौराहे और स्कूलों में CCTV कैमरे लगे हैं, जिसकी निगरानी ग्राम पंचायत कार्यालय से होती है। गांव में करीब 140 वाटरप्रूफ लाउडस्पीकर लगे हैं। सरपंच सुबह-सुबह इसी के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, मौसम या महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी देते हैं। AC स्कूल, RO वाटर, गांव की अपनी बस, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, कंक्रीट की सड़कें सहित कई आधुनिक सुविधाएं हैं। पुंसारी में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य है।

11. जंबूर, (गुजरात)- भारत का छोटा अफ्रीका गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित जंबूर (Jambur) गांव अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान रखता है कि इसे 'भारत का छोटा अफ्रीका' (Mini Africa of India) कहा जाता है। जंबूर गांव में रहने वाले लोग सिद्दी (Siddi) समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनके पूर्वज सदियों पहले अफ्रीका के 'बंतू' (Bantu) कबीले से भारत आए थे। कुछ को अरब और पुर्तगाली व्यापारी लाए थे, तो कुछ जूनागढ़ के नवाब की सेना में सैनिक के रूप में आए थे। इस गांव का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यहां के लोगों के शारीरिक नैन-नक्श (घुंघराले बाल और त्वचा का रंग) पूरी तरह अफ्रीकी मूल के लोगों जैसे हैं, लेकिन वे दिल और संस्कृति से पूरी तरह गुजराती हैं। वे धाराप्रवाह गुजराती भाषा बोलते हैं। नकी वेशभूषा और खान-पान भी स्थानीय गुजरातियों जैसा ही है।

12. बरवान कला, (बिहार)- कुआरों का गांव बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ियों के बीच बसा बरवान कला (Barwan Kala) गांव पूरी दुनिया में "कुआरों का गांव" (Village of Bachelors) के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां लगभग 50 वर्षों तक कोई शादी नहीं हुई थी। इसका कारण कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गांव की बदहाली थी।

13. रोंगडोई, (असम)- मेंढकों की शादी असम के जोरहाट जिले में स्थित रोंगडोई (Rongdoi) गांव अपनी एक बेहद ही अनोखी और प्राचीन परंपरा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां की सबसे खास बात इंसानों की नहीं, बल्कि मेंढकों की शादी है। गांव वालों की मान्यता के अनुसार, बारिश लाने के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है।इस गांव में जब भी सूखा पड़ता है या मानसून में देरी होती है, तो ग्रामीण बारिश के देवता 'वरुण' को प्रसन्न करने के लिए मेंढकों की शादी करवाते हैं। असमिया भाषा में इसे 'भेकुली बिया' कहा जाता है।

14. कोरलाई गांव (रायगढ़, महाराष्ट्र)- पुर्तगाली गांव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र किनारे बसा कोरलाई (Korlai) गांव इतिहास, भाषा और वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत संगम है, जो आपको भारत में रहकर भी पुर्तगाल की याद दिला देगा। एकमात्र ऐसा गांव जहां सभी गांववाले पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। यहां के ग्रामीण 'क्रिस्टी' (Kristi) नाम की एक अनोखी भाषा भी बोलते हैं। यह भाषा पुर्तगाली और स्थानीय मराठी का मिश्रण है। दुनिया भर में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां यह विशिष्ट क्रियोल भाषा आज भी जीवित है। यहां के लोग खुद को पुर्तगाली वंशज मानते हैं।

- संकलन: अनिरुद्ध जोशी