Pakistan में भीषण आत्मघाती हमला, इस्लामाबाद में अदालत के बाहर बिछ गई लाशें, 12 की मौत, 20 घायल, 6 KM दूर तक सुनाई दिए धमाके

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (19:46 IST)
blast in Pakistan : पाकिस्तान में आत्मघाती हमले की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 अन्य घायल हो गए।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह हमला राजधानी के जी-11 इलाके में अदालत परिसर के प्रवेश द्वार के पास किया गया। सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) ने के मुताबिक बचाव अधिकारियों को 12 शव मिले हैं। पीटीवी ने ‘एक्स’ पर बताया कि विस्फोट में मारे गए 12 लोगों के शवों को पाकिस्तान आयुर्विज्ञान संस्थान (पीआईएमएस) अस्पताल में भिजवाया गया है। 
किसी समूह ने नहीं ली जिम्मेदारी
27 घायलों को पीआईएमएस अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती किया गया है। पीटीवी ने बताया कि यह एक आत्मघाती बम विस्फोट था और आत्मघाती हमलावर का सिर सड़क पर पड़ा पाया गया। किसी भी समूह या व्यक्ति ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच उस तीसरे दौर की वार्ता के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए कोई समझौता नहीं हो सका। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने का संकल्प जताया। Edited by : Sudhir Sharma

