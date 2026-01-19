नाइजीरिया में 2 चर्चों पर हमला, 163 ईसाई अगवा

नाइजीरिया के उत्तरी कडुना राज्य में रविवार को 2 चर्चों पर हमला करने के बाद हथियारबंद गैंग ने 163 ईसाई श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया। मीडिया खबरों के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से के लिए क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के हेड रेवरेंड जोसेफ हयाब ने सोमवार को बताया कि हमलावर बड़ी संख्या में आए और चर्चों के प्रवेशद्वार को ब्लॉक कर दिया और श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया।