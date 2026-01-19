Dharma Sangrah

नाइजीरिया में 2 चर्चों पर हमला, 163 ईसाई अगवा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (23:10 IST)
नाइजीरिया के उत्तरी कडुना राज्य में रविवार को 2 चर्चों पर हमला करने के बाद हथियारबंद गैंग ने 163 ईसाई श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया। मीडिया खबरों के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से के लिए क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के हेड रेवरेंड जोसेफ हयाब ने सोमवार को बताया कि हमलावर बड़ी संख्या में आए और चर्चों के प्रवेशद्वार को ब्लॉक कर दिया और श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया। 
कडुना शहर में रहने वाले हयाब ने एएफपी को बताया कि, असल अपराधियों ने 172 लोगों को अगवा किया था। इसमें से 9 किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। अपहरणकर्ता 163 लोगों को अपने साथ जंगल में ले गए हैं। 
नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हथियारबंद झगड़ों में ईसाइयों की बड़े पैमाने पर हत्या की है। दिसंबर के आखिर में अमेरिका ने उन लोगों पर हमले किए जिन्हें उसने और नाइजीरियाई सरकार ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़े मिलिटेंट्स बताया था। Edited by : Sudhir Sharma

