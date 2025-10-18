पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, नाराज ACB ने लिया बड़ा फैसला

Pakistan Afghanistan War : पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीजफायर तोड़कर किया अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला कर दिया। पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर पलटवार किया।
जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका-दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर पर तीन स्थानों पर ड्रोन हमले किए। टोलो न्यूज के मुताबिक, इनमें से एक हमला आम नागरिकों के घर पर और दो हमले अफगान तालिबान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं।
अफगानिस्तान ने खत्म किए क्रिकेट संबंध : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बोर्ड ने खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के खेल जगत, खासकर क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति बताया है। उसने पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने नवंबर के अंत में होने वाली ट्राई-नेशन T20I सीरीज से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही श्रीलंका को भी शामिल होना था।
अफगानिस्तान बोर्ड (ACB) ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस अटैक में कबीर, सिबगातुल्ला और हारून क्रिकेटर्स सहित आठ लोगों की मौत हो गई। ACB ने अपने बयान में कहा-अल्लाह (SWT) शहीदों को जन्नत में ऊंचा दर्जा दे, घायलों को जल्द ठीक हो जाएं करे और परिवारों को इस कठिन समय में सब्र और ताकत दे।
अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने पाकिस्तानी हवाई हमले को त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाया जाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। इस तरह के गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण एक्शन मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राशिद खान ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय सिरीज से पीछे हटने के एसीबी के फैसले का समर्थन करते हैं।
क्या बोले ख्वाजा आसिफ : इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों से पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर अब खत्म हो गया है।
उल्लेखनीय है कि डूरंड लाइन पर पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच खूनी संघर्ष जारी है। एक सप्ताह में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
