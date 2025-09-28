Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






America : बार में भीड़ पर गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 8 अन्य घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें 3 people killed in shooting at a bar in a US city

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

साउथपोर्ट (अमेरिका) , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (19:26 IST)
Firing on a crowd Bar : उत्तरी कैरोलिना के एक तटीय शहर में एक बार में एकत्रित भीड़ पर शनिवार रात एक नाव से की गई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी रात करीब साढ़े 9 बजे साउथपोर्ट तट पर स्थित बार और रेस्तरां के पास हुई। जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर एक छोटी नाव से किनारे के पास आया, कुछ देर रुका और भीड़ पर गोलियां चलाकर तेजी से भाग गया।
 
उन्होंने बताया कि लगभग आधे घंटे बाद, अमेरिकी तटरक्षक दल ने संदिग्ध से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को पास के ओक द्वीप पर एक सार्वजनिक रैंप पर पानी से नाव खींचते हुए देखा।
ALSO READ: भारत पर परमाणु बम गिराओ, ट्रंप को मार डालो, अमेरिका के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी करने वाले हमलावर के हथियार पर लिखे थे खतरनाक संदेश
अधिकारियों ने बताया कि उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए साउथपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया। मृतकों की पहचान उजागर नहीं की है और न ही हत्या के कारण की कोई जानकारी दी। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels