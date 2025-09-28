America : बार में भीड़ पर गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 8 अन्य घायल

Firing on a crowd Bar : उत्तरी कैरोलिना के एक तटीय शहर में एक बार में एकत्रित भीड़ पर शनिवार रात एक नाव से की गई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी रात करीब साढ़े 9 बजे साउथपोर्ट तट पर स्थित बार और रेस्तरां के पास हुई। जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर एक छोटी नाव से किनारे के पास आया, कुछ देर रुका और भीड़ पर गोलियां चलाकर तेजी से भाग गया।