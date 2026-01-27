rashifal-2026

अमेरिका में दर्दनाक हादसा, उड़ान भरते जेट हुआ क्रैश, 7 लोगों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (13:21 IST)
USA Bangor International Airport Jet Crash : अमेरिका के मेन राज्य में रविवार शाम को बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक प्राइवेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर जेट दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। क्रैश से पहले पायलट एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी से जूझ रहे थे। घटना की जांच जारी है। पूरे अमेरिका में आज 11000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और लगभग 5500 में देरी हुई। अमेरिका इन दिनों भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिससे जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

विमान उल्टा होकर गिरा और उसमें आग लग गई। घटना के बाद बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। यह घटना तब हुई जब एक खतरनाक सर्दियों का तूफान अमेरिका के एक बड़े हिस्से में कहर बरपा रहा था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे पर धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। विमान में आठ लोग सवार थे। 
पूरे वीकेंड में बड़े तूफ़ान ने अमेरिका के पूर्वी आधे हिस्से के ज़्यादातर इलाकों में ओले, जमा देने वाली बारिश और बर्फ़ गिराई, जिससे ज़्यादातर हवाई और सड़क ट्रैफिक रुक गया और दक्षिण-पूर्व में लाखों घरों और बिज़नेस की बिजली गुल हो गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कमेंट करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 'फेडरल पार्टनर्स से गाइडेंस और सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
 
अमेरिका इन दिनों भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिससे जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। यात्रा और परिवहन नेटवर्क पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा है। देशभर में करीब 20 करोड़ लोग इस ठंड से प्रभावित हुए हैं। दक्षिण-पूर्वी राज्यों में हालात और बिगड़ सकते हैं।
उत्तर-पूर्व में न्यूयार्क और मैसाचुसेट्स से लेकर दक्षिण में टेक्सास और नार्थ कैरोलिना तक बर्फ की चादर बिछी है। लगभग हर राज्य में घर से लेकर सड़क तक एक फुट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। न्यू मैक्सिको में सबसे ज्यादा 31 इंच बर्फबारी हुई है।
