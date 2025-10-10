Dharma Sangrah

बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन आज से, 121 सीटों के लिए दाखिल होगा पर्चा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (08:50 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। पहले दिन किसी बड़े नेता के फॉर्म भरने की खबर नहीं। पल पल की जानकारी...


08:43 AM, 10th Oct
-बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू। पहले दिन किसी बड़े नेता के फॉर्म भरने की खबर नहीं।
-राजग में नहीं बनी सीटों के बंटवारे पर सहमति। लोजपा आर के संसदीय बोर्ड की आज दिल्ली में बड़ी बैठक।
-नाराज चिराग पासवान को मनाने में जुटी भाजपा। जदयू नेता संतोष कुशवाह राजद में शामिल हो सकते हैं।

08:35 AM, 10th Oct
-दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अदालत ने ग्रीन पटाखे बनाने के लिए अनुमति दी, बिक्री पर रोक लगाई थी
-जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्तों में जवाब मांगा था। 6 साल पहले धारा-370 हटाई गई थी।

07:47 AM, 10th Oct
दक्षिण फिलीपिंस के मिंडानाओ इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप से भारी तबाही की आशंका। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।

07:47 AM, 10th Oct
नोबेल शांति पुरस्कार का एलान आज, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दौड़ में बने हुए हैं। यदि ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला तो वे हो सकता है और बौखला जाएं। या वे पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे। 

07:46 AM, 10th Oct
-कोल्ड्रिफ सिरप से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस नागपुर लेकर आई और नागपुर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से छिंदवाड़ा ले जाया जा रहा है।
-लोजपा आर के संसदीय बोर्ड की आज दिल्ली में बड़ी बैठक। 

भूकंप से थर्राया दक्षिण फिलीपिंस, सुनामी की चेतावनी

