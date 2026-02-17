shiv chalisa

AI Impact Summit : PM मोदी ने सर्बियाई राष्ट्रपति वुसिक की तारीफ की, बताया क्यों खास है यह समिट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (23:28 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ को महज एक सम्मेलन से कहीं अधिक बताने के लिए मंगलवार को सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक की सराहना की। मोदी ने कहा कि वुसिक ने एक अखबार के आलेख में विस्तार से बताया कि यह शिखर सम्मेलन भारत को कृत्रिम मेधा (एआई) पर वैश्विक चर्चा के केंद्र में मजबूती से स्थापित करता है।
प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक लिखते हैं कि ‘भारत एआई इम्पैक्ट समिट’ महज एक सम्मेलन से कहीं अधिक है। वह विस्तार से बताते हैं कि यह शिखर सम्मेलन भारत को कृत्रिम मेधा पर वैश्विक चर्चा के केंद्र में मजबूती से स्थापित करता है। 
 
शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए वुसिक ने इस आलेख में कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह समझना है कि दुनिया की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार एआई को जिम्मेदारीपूर्वक, समावेशी रूप से और व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है।
वुसिक ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख में लिखा कि नई तकनीक के लाभ तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आकांक्षा से प्रेरित यह आयोजन सुनिश्चित करता है कि एआई समावेशी विकास और सामूहिक प्रगति का इंजन बने।

