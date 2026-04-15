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अमेरिका-ईरान युद्ध से टूटा नाटो का भरोसा! यूरोप में चीन और भारत की बढ़ती ताकत की पूरी कहानी

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US-Iran War 2026
BY: वेबदुनिया रिसर्च टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (14:30 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (14:51 IST)
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Future of NATO: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे क्षण दुर्लभ नहीं होते जब दशकों पुराने गठबंधन की नींव हिल जाती है। लेकिन फरवरी 2026 की शुरुआत में जो 'जियो-पॉलिटिकल भूकंप' आया है, उसकी हलचल वॉशिंगटन और ब्रसेल्स से लेकर बीजिंग और नई दिल्ली तक महसूस की जा रही है।
 
डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने न केवल मिडिल-ईस्ट को दहला दिया है, बल्कि अमेरिका और उसके सबसे पुराने साथियों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा है।
 

ईरान संकट : जब यूरोप ने कहा—'यह हमारी जंग नहीं है'

2026 की शुरुआत में अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों ने ईरान युद्ध को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य साफ था—ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु ठिकानों को खत्म करना। लेकिन इस बार यूरोप का जवाब चौंकाने वाला था।
  • साफ इनकार : फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों ने न केवल सैन्य सहयोग से मना किया, बल्कि अमेरिकी विमानों को अपने Airspace इस्तेमाल करने की अनुमति देने में भी आनाकानी की।
  • स्पेन का कड़ा रुख : स्पेन ने युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों के लिए अपना आसमान पूरी तरह बंद कर दिया।
  • ब्रिटेन और फ्रांस की दूरी : इन दोनों देशों ने 'होर्मुज ब्लॉकेड' (Hormuz Blockade) में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है।
यूरोप के लिए यह "War of Choice" (मर्जी की जंग) है, न कि जरूरत की। आज का यूरोप महंगाई और एनर्जी क्राइसिस से इस कदर जूझ रहा है कि वह एक और महंगे युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता।

चीन का बढ़ता आकर्षण : क्या वह नया 'Global Boss' है?

जब दो पुराने साथियों (अमेरिका-यूरोप) के बीच झगड़ा बढ़ता है, तो चीन जैसे रणनीतिक खिलाड़ी (Strategic Players) सक्रिय हो जाते हैं।
  • शांतिदूत का चेहरा : बीजिंग खुद को एक 'Peace Maker' के तौर पर पेश कर रहा है। चीनी दूत लगातार युद्धविराम की वकालत कर रहे हैं, जो युद्ध से डरे यूरोप को काफी आकर्षक लग रहा है।
  • आर्थिक निर्भरता : यूरोप की 'Green Deal' (सोलर पैनल, बैटरी, EVs) पूरी तरह चीन की सप्लाई चेन पर टिकी है। जहां ट्रंप टैरिफ की धमकी देते हैं, वहीं चीन विशाल मार्केट और स्टेबल पार्टनरशिप का वादा कर रहा है।
  • Strategic Autonomy : मेलोनी और मैक्रों जैसे नेता अब 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' की बात कर रहे हैं—यानी अमेरिका पर निर्भरता कम करना और अपनी स्वतंत्र राह चुनना।
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भारत का रोल : 'बैलेंसिंग एक्ट' का ग्लोबल मॉडल

इस पूरे संकट के बीच भारत एक बेहद संतुलित और समझदार मुद्रा में खड़ा है। नई दिल्ली ने न तो ट्रंप की कार्रवाई की निंदा की और न ही ईरान का अंधा समर्थन किया।
  • एनर्जी सिक्योरिटी : भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता Energy Security है, क्योंकि हमारा 85% कच्चा तेल (Crude Oil) इसी रास्ते से आता है। पीएम मोदी ने ट्रंप और पेजेशकियान से बात कर होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने पर जोर दिया है।
  • The 'Mother of All Deals' : जनवरी 2026 में हुआ भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है। यूरोप अब भारत को चीन के एक लोकतांत्रिक विकल्प (Democratic Counterweight) के रूप में देख रहा है।
  • सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी : भारत अब यूरोप के लिए टेक्नोलॉजी और डिफेंस का नया पार्टनर बन रहा है, जिससे यूरोप की चीन और अमेरिका, दोनों पर निर्भरता कम हो रही है।

निवेशकों के लिए बड़ा सिग्नल

अब वो समय गया जब केवल अमेरिकी शेयर बाजार (S&P 500) पर नजर रखना काफी था। 2026 की बहु-ध्रुवीय (Multi-polar) दुनिया में भारतीय बाजार (Nifty/Sensex), यूरोजोन और चीनी ग्रीन टेक स्टॉक्स पर भी नजर रखें। ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, और पैसा भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।

ट्रंप का गुस्सा और नाटो (NATO) का भविष्य

ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों को "कायर" (Cowards) और "खराब साथी" बताया है। उन्होंने यहा तक धमकी दे दी है कि वे अमेरिका को नाटो से बाहर निकाल लेंगे। यह केवल एक युद्ध का विरोध नहीं है, बल्कि Trans-Atlantic रिश्तों में आई वो गहरी दरार है जो दशकों के भरोसे को खत्म कर रही है। ट्रंप की "America First" नीति के सामने अब यूरोप ने "Europe First" का नारा बुलंद कर दिया है।

क्या अमेरिका अकेला पड़ रहा है?

आज की तारीख में यूरोप का चीन की ओर झुकाव केवल पसंद नहीं, बल्कि ट्रंप की अनिश्चित नीतियों का परिणाम है। इस बीच, भारत अपनी 'Strategic Autonomy' का सफल मॉडल पेश कर रहा है—सभी पक्षों से बातचीत और अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा।
 
अगर वॉशिंगटन ने अपने पुराने साथियों का भरोसा फिर से नहीं जीता, तो ग्लोबल लीडरशिप की चाबी धीरे-धीरे बीजिंग की ओर खिसक सकती है। 2026 इतिहास में उस साल के रूप में दर्ज होगा जब दुनिया 'एक-ध्रुवीय' से 'बहु-ध्रुवीय' बनने की ओर बढ़ गई।

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