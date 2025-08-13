विवादों के बीच बोला अमेरिकी विदेश मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध

अमेरिकी विदेश मंत्रालय (US Ministry of External Affairs Department) ने कहा है कि अमेरिका के भारत एवं पाकिस्तान (India and Pakistan) दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं और राजनयिक दोनों देशों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस (Tammy Bruce) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका का दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना क्षेत्र और विश्व के लिए अच्छी बात है तथा इससे लाभकारी भविष्य को बढ़ावा मिलेगा।

हमारे रिश्ते जैसे पहले थे, वैसे ही बने हुए हैं : ब्रूस ने कहा कि दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते जैसे पहले थे, वैसे ही बने हुए हैं, जो अच्छी बात है और यही एक ऐसे राष्ट्रपति होने का फायदा है, जो सबको जानते हैं, सबसे बात करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यहां के राजनयिक दोनों देशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ बैठक के बाद हथियारों की बिक्री के मामले में पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सहायता में वृद्धि की संभावना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की। उनसे यह भी सवाल किया गया था कि क्या यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ट्रंप के संबंधों की कीमत पर हो रहा है?