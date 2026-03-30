एक बार पूरी प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद मैं देश को भी सूचित करूंगा लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम सच में नक्सलमुक्त हो गए हैं। शाह ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। हमने इस देश के संविधान को अपनाया है। यह सरकार किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। यह सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। शाह ने कहा कि आजादी के बाद के 75 सालों में से 60 साल तक सत्ता आपके (कांग्रेस के) हाथों में रही। तो फिर, आज तक आदिवासी समुदाय विकास से वंचित क्यों रहे?