भूकंप से फिर कांपा अफगानिस्तान, दहशत में घरों से निकले लोग, जानिए कितनी रही तीव्रता

An earthquake struck Afghanistan : अफगानिस्तान में आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। कम गहराई वाले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। अफगानिस्तान में बार-बार भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अफगानिस्तान भूकंप, भूस्खलन और मौसमी बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।





अफगानिस्तान विभिन्न सक्रिय फॉल्ट सिस्टम जैसे चमन फॉल्ट और मेन पामिर थ्रस्ट से भी घिरा हुआ है। इससे यह क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक प्रवण हो जाता है। हालांकि फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की जानकारी नही है।

