भूकंप से फिर कांपा अफगानिस्तान, दहशत में घरों से निकले लोग, जानिए कितनी रही तीव्रता

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (13:21 IST)
An earthquake struck Afghanistan : अफगानिस्तान में आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। कम गहराई वाले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। अफगानिस्तान में बार-बार भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अफगानिस्तान भूकंप, भूस्खलन और मौसमी बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

खबरों के अनुसार, अफगानिस्तान में आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया था।
कम गहराई वाले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। अफगानिस्तान में बार-बार भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 4 नवंबर को उत्तरी अफगानिस्तान में आए 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम से कम 27 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (UNOCHA) का कहना है कि अफगानिस्तान भूकंप, भूस्खलन और मौसमी बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। उथले भूकंपों से निकलने वाली भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन में तेज कंपन होता है।
अफगानिस्तान विभिन्न सक्रिय फॉल्ट सिस्टम जैसे चमन फॉल्ट और मेन पामिर थ्रस्ट से भी घिरा हुआ है। इससे यह क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक प्रवण हो जाता है। हालांकि फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की जानकारी नही है।
Edited By : Chetan Gour

