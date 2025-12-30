Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

दीपू दास की हत्या के बाद स्थिति गंभीर

बजेंद्र बिस्वास की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहां की हालात पहले से ही संवेदनशील हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। 18 दिसंबर को दीपू दास की हत्या के बाद भी स्थिति गंभीर हो गई थी। उस समय भारत में भी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई गई थी। पिछले एक साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं। ये घटनाएं वहां की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को और अस्थिर कर रही हैं। Edited by: Sudhir Sharma