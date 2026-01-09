पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, क्या है मामले का बलूचिस्तान कनेक्शन?

मीर यार बलोच ने बलूतिस्तान को एक पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बताया। उनका कहना है कि बलूचिस्तान एक अलग, संप्रभु और स्वतंत्र राज्य है। रैंक, पद या स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों से मुक्त नहीं है। उचित कानूनी दस्तावेजों और आधिकारिक तौर पर स्वीकृत वीजा के बिना बलूचिस्तान में प्रवेश बलूचिस्तान कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है।
January 8, 2026
8th January 2026
The Prime Minister of Pakistan is liable to arrest by the Republic of Balochistan for grave and deliberate violations of Balochistan’s… pic.twitter.com/v1R9PpkgOo